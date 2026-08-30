Cerro Porteño y Libertad animan el duelo estelar de la séptima fecha del Clausura 2026

El compromiso que paraliza la fecha se disputará desde las 16:00 en el estadio La Nueva Olla del populoso Barrio Obrero, donde Cerro Porteño tendrá la chance de reducir a seis puntos la diferencia con el Gumarelo, que quiere recuperar la punta de la clasificación. Para impartir justicia en el reducto azulgrana fue designado el árbitro Blas Romero, quien estará respaldado en el sistema VAR por Carlos Figueredo.

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La crisis azulgrana y la apuesta por la mística de Costas

El “Ciclón” de Barrio Obrero arriba a este encuentro sumido en una profunda reestructuración tras una semana fatídica. Con al conjunción de la dolorosa eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras y la reciente caída sin atisbos de rebeldía en el Superclásico frente a Olimpia colmaron la paciencia de la comisión directiva, que determinó la salida del entrenador Ariel Holan.

Para enderezar el rumbo, la directiva apostó por el retorno de un viejo conocido de la casa: Gustavo Costas. El estratega argentino, recordado por su ciclo entre 2005 y 2007 y caracterizado por su perfil de motivador, asume el timón con el antecedente inmediato del sufrido triunfo por la mínima ante Resistencia SC —representante de la División Intermedia— que le dio el boleto a los octavos de final de la Copa Paraguay bajo el interinato de Nelson Cabrera.

El Gumarelo quiere mantenerse en la cúspide

En su retorno oficial a la dirección técnica de Cerro Porteño, el estratega argentino —quien ya sabe lo que es conquistar títulos al frente del plantel azulgrana gracias a la recordada campaña de 2005, en el que fue campeón absoluto— afrontará un bautismo de fuego. Del otro lado de la línea de cal aguarda un Libertad en plenitud, dirigido por Nelson Haedo Valdez, quien tendrá un retorno especial en el General Pablo Rojas tras dar sus últimos pasos como jugador, y tendrá como meta excluyente recuperar la punta de la clasificación.

El conjunto “repollero” se adueñó de la cima en la ronda anterior al imponerse en casa al Sportivo San Lorenzo, aprovechando el traspié del Sportivo 2 de Mayo, que había cedido terreno tras igualar con Guaraní, pero el “Gallo” norteño nuevamente se hizo ayer con el liderato, al vencer a domicilio al Sportivo Trinidense. Con este panorama, el albinegro buscará capitalizar el momento de zozobra del dueño de casa para afianzarse nuevamente en los más alto de la tabla.