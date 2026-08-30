Guaraní y Sportivo Ameliano bajan el telón de la séptima fecha

Guaraní, contra las cuerdas y urgido de una victoria

El Legendario, que vuelve a hacer de local en la cancha de Rubio Ñu, salta al césped presionado por romper una racha adversa de cuatro partidos sin sumar de a tres. A la sequía en el plano local —donde registra una derrota y dos empates consecutivos, el último un 0-0 ante el pretencioso Sportivo 2 de Mayo—, se le suma el durísimo golpe en Copa Paraguay: la eliminación en dieciseisavos de final a manos del Sportivo Iteño, club de la Tercera División.

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Esta seguidilla de malos resultados encendió las alarmas en la directiva aurinegra y precipitó la renuncia del gerente deportivo Farid Zahzú. Sobre el cierre del libro de pases, la comisión directiva concretó incorporaciones a contrarreloj para reforzar el plantel liderado por Ariel Galeano, buscando calmar las aguas y enderezar el rumbo en una atmósfera cargada de escepticismo por parte de la hinchada.

Ameliano busca estabilidad y mira las copas internacionales

Por su parte, la “V” azulada, hoy con sede en la ciudad de Villeta llega tras cortar una racha irregular gracias a su reciente triunfo frente a Recoleta FC. El equipo dirigido por Roberto Nanni, fiel al estilo de juego pulcro y de posesión que pregona su DT, ostenta un registro de dos victorias, tres empates y dos caídas en el certamen local.

Al igual que su rival de turno, Ameliano busca dejar atrás el trago amargo de su eliminación del torneo de integración ante Independiente de Campo Grande (Intermedia). Con la permanencia bien encaminada para asegurar su sexto año consecutivo en la máxima categoría, los pupilos de Nanni apuntan a llevarse los tres puntos de Trinidad para afianzarse en la zona de clasificación a torneos internacionales mediante la tabla acumulativa anual.