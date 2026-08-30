Guaraní y Ameliano se pasan la mano en el cierre de la séptima fecha

El encuentro comenzó con el protagonismo asumido por Guaraní, que mediante la posesión del esférico manejaba el partido, pero sin la profundidad necesaria para llevar peligro a la portería de Ángel Sánchez. Todo esto ante un Sportivo Ameliano que no pudo imponer su habitual estilo pulcro a través del juego al ras del césped, debido a que su gestor, Raúl Cabral, no lograba conectarse con el desarrollo del juego.

Sin embargo, al alcanzar el primer cuarto de hora, el «10» apareció para comenzar a hilvanar la jugada del gol de apertura. Desde tres cuartos de cancha, filtró un pase hacia Édgar Páez, quien adelantó el balón para superar la cobertura de René Rodríguez; acto seguido, ganó la línea de fondo por izquierda y envió un centro atrás que encontró en el borde del área chica a Cristhian Ocampos, encargado de conectar de primera, con la zurda, al centro de la portería.

Tras el tanto de apertura, la «V» azulada —que en esta ocasión vistió de negro en homenaje al recientemente fallecido exdirigente del club, Marcial León Areco— logró emparejar el trámite del juego adueñándose por momentos de la posesión. Incluso estuvo cerca de duplicar su ventaja en una acción en la que Jesús Abel Paredes, en función ofensiva, recibió el esférico en el vértice del área grande y sacó un zurdazo cruzado que impactó en el poste izquierdo de Miguel Martínez.

Pero Guaraní, apremiado por la necesidad, fue con todo en busca de la paridad. A la media hora de partido, el juez Derlis López dejó pasar una acción polémica cuando el delantero Juan Manuel García logró puntear la pelota ante la salida del arquero Sánchez, quien terminó derribándolo dentro del área sin que la jugada fuera advertida por el VAR. Sobre el cierre de la primera etapa, el Aborigen volvió a arrimar peligro tras una combinación entre Diego Fernández y el debutante Leandro Allende, cuyo zurdazo cruzado se terminó yendo por encima del larguero.

Guaraní ingresó a la etapa complementaria decidido a encontrar el tanto de la paridad, que llegó en los primeros minutos. La acción nació en un pase de Tanda que habilitó la incursión ofensiva de Amando Méndez, quien cayéndose metió un centro exigido, rasante rechazado corto por Julio González; la pelota le quedó a Félix Llano, quien descargó para Matías López, encargado de depositar el esférico en el ángulo superior derecho de Ángel Sánchez, cuya volada resultó estéril.