San Lorenzo, con nueva conducción y el retorno de Santiago Salcedo

Pablo Fornasari, de 42 años, es el cuarto director técnico de la temporada del Sportivo San Lorenzo y el quinto en planilla, después de Sergio Orteman, Julio César Cáceres y Troadio Duarte. Tuvo un partido de interinato Mario Grana.

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La salida de Duarte se produjo luego de la derrota contra Nacional por 3-0, en la Ciudad Universitaria. Fue la sexta caída seguida del Rayadito en el campeonato Clausura. En ninguno de los resultados adverso pudo marcar gol alguno.

En el día del cierre del libro de pases, San Lorenzo realizó una serie de incorporaciones, resaltando la de Santiago Gabriel Salcedo, de 44 años, máximo artillero del fútbol paraguayo de Primera con 160 conversiones, quien venía actuando en Tacuary, en la División Intermedia, y que tiene como objetivo seguir ampliando su cosecha, una meta personal que contrasta con lo colectivo, ya que a esta altura el descenso parece irreversible.

Kevin Fernández y Bruno Machuca son otros atletas incorporados por el club universitario, que este martes enfrenta a Rubio Ñu, en Trinidad, a las 16:00, por la octava fecha del segundo certamen liguero del 2026.

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La era del guaireño Troadio Duarte, de 49 años, se cerró con un balance de dos victorias, dos empates y seis caídas.