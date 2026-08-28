Luqueño se impone a Rubio Ñu y toma aire en la tabla de promedios

Sportivo Luqueño derrotó a un rival directo en la lucha por la permanencia al vencer esta tarde 2-1 a Rubio Ñu, en el estadio Luis Salinas de Itauguá. Con poco juego, pero mucho empuje, el Auriazul sacó adelante un trabajado triunfo que le permite respirar en la tabla de promedios e ilusionarse con mantenerse en la categoría.

Las cosas no empezaron bien para Luqueño. Rubio Ñu tomó el protagonismo y generó varias situaciones, principalmente a través de Estiven Pérez, quien encontró espacios y llevó peligro, aunque careció de eficacia en la definición. La defensa auriazul mostraba grietas y el gol albiverde parecía cuestión de tiempo, pero no llegó.

Sobre el final de la primera etapa, Luqueño encontró orden y aprovechó una llegada por la derecha. Lucas Morales desbordó y envió el centro para la aparición de Marcelo Pérez, quien anticipó a la defensa y, con un toque de cabeza, puso el 1-0.

Rubio Ñu no aprovechó sus ocasiones y Luqueño se marchó al descanso con la ventaja.

En la segunda etapa, el equipo dirigido por Javier Torrente volvió a tomar la iniciativa y encontró la igualdad. Kevin Paredes culminó una gran acción dentro del área con un remate que dejó sin respuesta al arquero auriazul para establecer el 1-1.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La reacción de Luqueño fue inmediata. Apenas tres minutos después, Giovanni Bogado ejecutó un tiro de esquina desde la derecha y puso el balón en la zona de ingreso al área, donde apareció Óscar “Kure’i” Ruiz para anticipar a todos y, de cabeza, devolverle la ventaja al Auriazul: 2-1.

A partir de ahí, el partido perdió intensidad. Rubio Ñu intentó nuevamente llegar al empate, mientras Luqueño se replegó y defendió la ventaja con esfuerzo hasta el final.

El triunfo terminó siendo de enorme valor para el conjunto auriazul, que sumó tres puntos ante un rival directo y consiguió un necesario respiro en la lucha por la permanencia.