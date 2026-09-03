Recoleta FC y Cerro Porteño necesitan enderezar su rumbo

Enderezar el rumbo, el objetivo común de Recoleta FC y Cerro Porteño, que medirán fuerzas en el estadio Luis Salinas del 12 de Octubre de Itauguá, a las 18:30, en el último juego de la octava fecha del torneo Clausura.

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Luego de su enriquecedora primera experiencia internacional, en la Copa Sudamericana, el Canario atraviesa por un momento turbulento, situado en la parte baja de la clasificación, aunque sin riesgo de descenso.

El Ciclón se encuentra en un momento de transición, con la reciente llegada del entrenador argentino Gustavo Costas, reemplazante de su compatriota Ariel Holan, despedido por malos resultados.

El nuevo conductor necesita tiempo para plasmar sus ideas al equipo, pero la afición exige resultados positivos inmediatos, acorde a un grande de nuestro fútbol.

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“Reco” viene de perder contra Olimpia, por lo que necesita sumar para que el grupo vuelva a ganar en confianza. Su orientador, Jorge González Frutos, mueve sus piezas en busca de un mejor funcionamiento colectivo.

La gran cantidad de bajas obliga a Costas a “desempolvar” jugadores que no eran tenidos en cuenta por su antecesor, como Gastón Giménez, Cristhian Paredes y Lucas Merolla, quienes estarían como piezas de recambio, por cualquier eventualidad.

En el certamen Apertura, Cerro Porteño se impuso en la primera rueda por 2-0, mediante las anotaciones de Juan Manuel Iturbe y Matías Pérez, transferido a Racing de Avellaneda.

En la segunda, Recoleta ganó por 2-1, con el doblete de Allan Wlk Duré, actualmente en Lanús. La anotación azulgrana había sido registrada de penal por Alan Soñora, actualmente en Newell’s Old Boys.