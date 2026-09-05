Programa de las próximas dos rondas del Clausura 2026

El próximo viernes 11 se levantará el telón de la décima fecha del campeonato Clausura y se bajará el domingo 13, con el desarrollo de dos partidos por día.

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La undécima ronda se abrirá el viernes 18 y se cerrará el domingo 20, con el desarrollo igualmente de un par de juegos por jornada.

El certamen, que tiene como sorprende líder al Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, cuenta con dos goleadores, ambos pertenecientes a los registros de Olimpia, pero que vienen actuando a préstamo en otros clubes, Hugo Adrián Benítez, en Nacional, y Luis Carlos Abreu, en Sportivo Trinidense. Los artilleros llevan cinco goles marcados.