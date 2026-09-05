Fútbol
05 de septiembre de 2026 a la - 12:37

Programa de las próximas dos rondas del Clausura 2026

El estadio Ricardo Grégor del Independiente de Campo Grande, que cuenta con una superficie de césped sintético, alberga los partidos de local de Recoleta FC en la división de Honor.
El estadio Ricardo Grégor del Independiente de Campo Grande, que cuenta con una superficie de césped sintético, alberga los partidos de local de Recoleta FC en la división de Honor.Gentileza

El Consejo de la División de Honor de la APF estableció este fin de semana el programa de las fechas 10 y 11 del torneo Clausura 2026. Con los juegos calendarizados se completará la primera rueda de la competición.

Por ABC Color

El próximo viernes 11 se levantará el telón de la décima fecha del campeonato Clausura y se bajará el domingo 13, con el desarrollo de dos partidos por día.

Lea más: Árbitros de la novena fecha del Clausura

La undécima ronda se abrirá el viernes 18 y se cerrará el domingo 20, con el desarrollo igualmente de un par de juegos por jornada.

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El certamen, que tiene como sorprende líder al Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, cuenta con dos goleadores, ambos pertenecientes a los registros de Olimpia, pero que vienen actuando a préstamo en otros clubes, Hugo Adrián Benítez, en Nacional, y Luis Carlos Abreu, en Sportivo Trinidense. Los artilleros llevan cinco goles marcados.