Sportivo 2 de Mayo visita al urgido San Lorenzo, en el duelo de polos opuestos

El “Gallo norteño” defiende la cima y su invicto

Sportivo 2 de Mayo vive tal vez el mejor momento de su historia institucional, adueñándose de la cima de la clasificación. El conjunto norteño, dirigido por la dupla técnica conformada por Eduardo Ledesma y Diego Gavilán, se mantiene como el único invicto del certamen tras cosechar una campaña de cinco victorias y tres empates. Hoy, el objetivo no es solo retener el liderazgo, sino también defender esa condición de imbatible ante el estrecho acecho de Libertad, que se encuentra a solo dos puntos.

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Aunque muchos esperaban la caída gradual del elenco de la “terraza del país” —acostumbrado a estar lejos de la pelea por el título—, el equipo sigue demostrando templanza, sumando puntos para mantenerse en lo más alto de la tabla y escalando con firmeza en el acumulativo anual, en busca de un boleto a los torneos internacionales.

San Lorenzo, acorralado y en busca de un milagro

En la vereda de enfrente se encuentra un muy necesitado Sportivo San Lorenzo, que atraviesa el pasar más flojo no solo del torneo Clausura, sino de toda la temporada. Ubicado en el último lugar tanto en la tabla de posiciones como en la del promedio, su pésima campaña lo empuja peligrosamente hacia la División Intermedia que podría concretarse de manera prematura, restando apenas tres fechas para el cierre de la primera rueda, en la que ya pueda concretarse su descenso.

El elenco “rayadito” arrastra una impresionante racha negativa de siete derrotas consecutivas, habiendo sumado su único punto mediante un empate en el estreno frente a Recoleta FC. Esta seguidilla adversa costó el puesto al entrenador Troadio Duarte. Su reemplazante, Pablo Fornasari, debutó con una nueva caída entre semana frente a Rubio Ñu —otro de los equipos situados en la zona roja—, evidenciando que encontrar respuestas futbolísticas se torna cada vez más complejo.