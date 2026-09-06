Libertad y Rubio Ñu miden fuerzas en La Huerta

Después de la goleada sufrida contra Nacional por 3-0, Libertad afronta este choque contra Rubio Ñu en Tuyucuá, a las 16:00, con la necesidad de reivindicarse con su afición.

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Si bien la propuesta de fútbol alegre y ofensivo del mundialista Nelson Haedo Valdez es buena, el equipo repollero necesita equilibrio para evitar filtraciones como las que tuvo en La Visera y que le ocasionaron la dolorosa caída.

El Laureado de Trinidad libra una lucha por la permanencia. Tuvo un repunte con la llegada del entrenador argentino Javier Torrente, aunque aún insuficiente para abandonar la zona de descenso.

Un partido más que atractivo por la necesidad de los conjuntos que tienen distintos objetivos. Los repolleros están con la misión de pelear el títulos, mientras que los albiverdes desean evitar el retorno a la División Intermedia para que a partir de la permanencia, puedan apuntar a objetivos superiores.

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En el campeonato Apertura, Rubio Ñu le ganó a Libertad los dos partidos, por 1-0 en la rueda inicial, en el barrio Las Mercedes, con la anotación de Estiven Pérez, y por 3-0 en La Arboleda, con conversiones de Lucas Montiel, Estiven Pérez y Carlos Giménez.