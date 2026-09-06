Luqueño vs. Ameliano, en el duelo de cierre de la jornada

Entre Luqueño y Ameliano existe una rivalidad especial desde el momento en que la V azulada propició el descenso del club popular a la División Intermedia. Nuevamente estarán frente a frente en el 12 de Octubre de Itauguá, a las 18:30, en la continuidad del noveno capítulo del torneo Clausura, que se completa mañana.

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Si bien los auriazules se tomaron una pequeña revancha al dejar al margen a los albiazules de la Copa Sudamericana en 2025, la historia marcará la caída a la segunda categoría (no fue la primera) del club de la Ciudad de la música, que nuevamente correr el riesgo de bajar por su flaco promedio, por lo que necesita sumar para espantar los fantasmas.

Ameliano viene de una dolorosa caída en casa (Villeta) contra Trinidense por 3-0, mientras que Luqueño llega tras un valioso empate de 2-2 frente al 2 de Mayo, en Pedro Juan Caballero.

El drama para el entrenador Hernán Rodrigo López comienza en el arco. Es que uno de los “refuerzos”, el argentino Nicolás Campisi, no ofrece garantías y su reemplazante, el chico Francisco Mongelós (21), está aún verde, con salidas “alocadas” que ponen en riesgo permanente su portería.

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Si juega Campisi se reduce el cupo de extranjeros para los jugadores de campo. Si actúa su compatriota, el volante Tomás Muro, el golero seguirá siendo Mongelós.

En Luqueño existen dos destacados, ambos rioplatenses, el centroatacante argentino Iván Maggi, la mejor incorporación del año, y el lateral uruguayo Lucas Morales, la mejor contratación del semestre, más que nada por el empuje que le da al equipo.

En función colectiva, Ameliano parece estar en mejores condiciones. El aspecto físico será fundamental para inclinar la balanza, ya que las presentaciones seguidas pasan factura, más aún en nuestro medio en el que los jugadores no están acostumbrados a los ajetreos.

En el torneo Apertura, los albiazules ganaron por 1-0 en la primera rueda. En la segunda se produjo un empate de 2-2.