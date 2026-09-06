Trinidense vs. Olimpia: novena ronda del torneo Clausura 2026 en vivo

El campeonato no da tregua y ambos protagonistas se sitúan en la parte alta de la tabla. El Sportivo Trinidense se ubica expectante con 14 unidades, fruto de una campaña muy regular de 4 victorias, 2 empates y 2 derrotas, llegando con el ánimo por las nubes tras aplastar 3-0 a Sportivo Ameliano.

Por su parte, Olimpia se posiciona muy cerca con 13 puntos gracias a 4 triunfos, 1 igualdad y 3 caídas, buscando reencontrarse con la victoria tras el agónico 1-1 en el añejo clásico frente a Guaraní. Los franjeados, vigentes campeones del Apertura, necesitan sumar de a tres para no perder pisada en su defensa del título y prolongar su reinado en el fútbol paraguayo.

Trinidense vs. Olimpia: minuto a minuto en vivo

Sportivo Trinidense vs. Olimpia: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Sportivo Trinidense y Olimpia disputan hoy la fecha 9 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Trinidense vs. Olimpia: matiné de fútbol en Sajonia

Sportivo Trinidense y Olimpia se enfrentarán en la mañana de este domingo en Sajonia, a las 10:00, por la novena fecha del campeonato Clausura 2026.

Juan Gabriel Benítez pitará el duelo de vecinos entre Cerro Porteño y Nacional

La Comisión de Árbitros de la APF oficializó las designaciones referiles para la novena jornada del Torneo Clausura 2026. El puntapié inicial se dará este sábado, cuando el líder, Sportivo 2 de Mayo, visite al Sportivo San Lorenzo, que urge de puntos en busca del milagro de la salvación.

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“Vitamina” Sánchez llega a 40 partidos en Olimpia

En el empate del miércoles en Sajonia con Guaraní 1-1, el argentino Pablo Andrés Sánchez llegó a 40 partidos como director técnico de Olimpia.

¿Olimpia es “Delmás-dependiente”? La respuesta de “Vitamina” Sánchez tras la ausencia de su joya

La falta de claridad ofensiva que mostró Olimpia frente a Guaraní en el “clásico más añejo” puso rápidamente sobre la mesa el nombre de una de las grandes figuras del equipo: el juvenil Eduardo Delmás. Ausente en esta ocasión debido a una sobrecarga muscular, su baja reavivó el debate sobre la creatividad del mediocampo franjeado y si el funcionamiento colectivo depende en exceso de sus botines.

Alerta en Olimpia: “Vitamina” Sánchez perdería a Eduardo Delmás por los Juegos Odesur

Olimpia sufrirá la baja de futbolistas juveniles, entre los cuales se destaca la figura de Eduardo Delmás, que integrarán la selección paraguaya Sub-20 para disputar los Juegos Odesur en Santa Fe, Argentina. Debido a la obligatoriedad de los clubes de ceder a sus jugadores, el técnico Pablo “Vitamina” Sánchez no podrá contar con ellos, del 12 al 26 de septiembre.