Cerro Porteño vs. Nacional: los vecinos se citan en la Olla

Un partido más que atractivo es el que sostendrán Cerro Porteño y Nacional, a las 18:30, para bajar el telón del noveno capítulo del torneo Clausura.

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Bajo la nueva conducción del argentino Gustavo Costas, el Ciclón desea recuperar terreno perdido, pero necesita enlazar buenos resultados.

La Academia viene desplegando un fútbol de alto nivel, por lo que es capaz de sacudir la Olla con una victoria, teniendo en cuenta su mejor campaña con relación al rival de turno, que viene de vencer a Recoleta 3-1, en Itauguá.

Los tricolores, que llegan al encuentro motivados tras la goleada por 3-0 alcanzada en casa contra el campeonable Libertad, registran cuatro victorias, tres empates y una derrota en la competencia. La campaña azulgrana marca tres triunfos, una igualdad y cuatro caídas. El mal arranque derivó en la destitución del entrenador Ariel Holan.

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En el torneo Apertura, Nacional le ganó a Cerro Porteño por 2-0, en la primera rueda, mediante las anotaciones de Juan Sebastián Vargas y Hugo Adrián Benítez, en el coliseo cerrista (5ª fecha). En esa oportunidad, el conjunto local era dirigido por Jorge Bava, mientras que el visitante por Felipe Giménez “Felipep”. A la postre, ambos orientadores fueron removidos.

En la segunda, se dio un empate sin goles en La Visera, ya con Víctor Bernay al frente de la Academia, y su compatriota Holan como orientador azulgrana.