Fútbol de Intermedia
07 de septiembre de 2026 a la - 13:47

El Buque Tacuary recurre a un experimentado capitán

Robert Pereira Molina (58 años) va al rescate de Tacuary, en el que cumple su quinto ciclo como director técnico.
Robert Pereira Molina (58 años) va al rescate de Tacuary, en el que cumple su quinto ciclo como director técnico.Tacuary

Situado en la zona de descenso en la División Intermedia, Tacuary recurre a la experiencia del director técnico Robert Pereira Molina con el objetivo de enderezar su rumbo, a falta de ocho rondas para el cierre de la temporada.

Por ABC Color

El Buque Tacuary inició el 2026 bajo la conducción técnica de Édgar Denis, quien debió dejar el cargo por malos resultados. Su reemplazante, Braulio Armoa, tampoco pudo darle vuelo al equipo. Por ese motivo, la dirigencia, encabezada por Guillermo Vera, decidió cambiar de timón.

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El elegido es Robert Pereira Molina, a esta altura un deportista de la casa, ya que inicia su quinto ciclo en la institución de barrio Jara, en la que estuvo en 2018, en la campaña del ascenso, 2022, 2023 y 2024, en la máxima categoría.

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La presentación se hizo el domingo en el estadio Toribio Vargas. El estratega tiene poco tiempo de trabajo, teniendo en cuenta la proximidad del juego contra Encarnación, fijado para el miércoles, a las 10:00, en la capital del Itapúa.

Las autoridades del “Tacua” apuestan a los conocimientos de RPM para salir a flote. Ahora, todo dependerá de la capacidad de captación de las orientaciones por parte de los jugadores. El plantel es relativamente amplio para que el DT pueda conformar un elenco competitivo para afrontar la primera de las ocho finales.

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La campaña del Buque comprende tres victorias, 10 empates y nueve derrotas, con 24 goles a favor y 36 en contra.