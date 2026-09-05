Santaní sube al podio en busca del ascenso a Primera

Clubes de Asunción y San Estanislao midieron fuerzas en la capital del departamento de Presidente Hayes, en el Chaco paraguayo. Salió airoso el de mejor campaña en la División Intermedia, el Deportivo Santaní, que goleó por 3-0 a Tacuary, que corre el riesgo de descenso a la Primera B.

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Si bien el conjunto sampedrano pudo establecer una clara diferencia en el balance, para desatar en nudo necesitó de un “regalo” del arquero Jorge Pucheta, quien parece no estar en las condiciones físicas ideales para la cada vez más dura competencia.

Herminio Vera aprovechó el “obsequio” en el primer tiempo. En el segundo se registró el doblete de Rodolfo Silva para la significativa victoria de Santaní que en la siguiente ronda será local contra Independiente de Campo Grande, mientras que Tacuary jugará con Encarnación.

Estadio: Isidro Roussillón. Árbitro: Giancarlos Juliadoza. Asistentes: Luis Onieva y José Mercado. Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías. VAR: Fernando López. AVAR: Christian Sosa.

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Tacuary: Jorge Pucheta; Rodrigo González, Junior Franco, Pablo Espinoza (46’ Luiz Martínez) y Rodney Pedrozo; Jesús Servín, Felipe Ferro (76’ Gustavo de Lira) (91’ Alexis Aguilera), Blas Díaz (64’ Marcos Caballero) y Fernando Cabrera (46’ Pedro Arce); Martín Núñez y Alcides Valdez. D.T.: Braulio Armoa.

Santaní: Gustavo Arévalos; Elián Vogado, Fernando Arce, Martín Giménez y Juan González; Édgar Villalba (72’ Rodolfo Silva), Adrián Mereles (72’ Joel Caballero), Herminio Vera y Richard Liete; Lenon Farías (59’ Jesús Monges) (88’ Arnaldo Zárate) y Roberto Martínez (59’ William Casanova). D.T.: Julio Irrazábal.

Goles: 25’ Herminio Vera, 78’ y 89’ Rodolfo Silva (S). Amonestados: 44’ Rodrigo González y 63’ Pedro Arce (T); 55’ Adrián Mereles (S).