El “Pirata” Vegetti guía a Cerro Porteño al triunfo en el duelo vecinal

Nacional se presentaba como una buena medida para saber dónde exactamente está parado Cerro Porteño. Y realmente el club popular está lejos del rendimiento requerido para generar el entusiasmo de su afición, independientemente la victoria por 1-0. Empuje y definición de goleador del “Pirata” Vegetti para inclinar la balanza cerca del final.

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La Academia dio énfasis a la faceta defensiva, como descuidando la ofensiva. No es que su rival le haya cascoteado el rancho ni mucho menos. Dio la sensación que si se animaba, podía haber marcado la diferencia en el primer tiempo. Se conformó con el punto y se quedó con las manos vacías.

El nudo de la paridad se pudo haber desatado con una sujeción en el área de Lucas Quintana al colombo-venezolano Thomas Gutiérrez, pero tanto el mundialista Juan Gabriel Benítez como los componentes del VAR determinaron irregularidad alguna, cuando la acción tranquilamente pudo haber configurado en infracción y consecuentemente penal.

El Ciclón tuvo la iniciativa, pero se encontró con un adversario bien plantado, que hasta inclusive tuvo espacios para explotarlo, pero al activar el modo contención, el mensaje proyectado es que el empate podría ser considerado negocio.

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En la complementaria, el equipo de Gustavo Costas volvió a tomar la delantera. Su principal carta de gol, Pablo Vegetti, se encontró con una verdadera mole, el chico Mauro Coronel, que con 18 años demuestra tener un futuro enorme, anulando gran parte del juego al argentino de 37, que cerca del cierre movió el tablero y le dio el triunfo a su equipo.

El objetivo con los cambios el elevar el nivel de juego o en su defecto, mantenerlo. Sin embargo, las variantes no tuvieron el efecto esperado. Es por eso que el espectáculo no prendió. Los minutos pasaban y las ocasiones claras no se presentaban.

Parecía empate clavado hasta que un potente disparo de Blas Riveros se desvió parcialmente. Vegetti conectó el rebote para superar al “Kili” Rojas y otorgar la victoria del Ciclón que suplió lucidez por empuje.

Detalles del partido

Estadio: La Nueva Olla. Árbitro: Juan Gabriel Benítez. Asistentes: José Villagra y José Mercado. Cuarto árbitro: Juan Eduardo López. VAR: Édgar Galeano. AVAR: Héctor Balbuena.

Cerro Porteño: Manuel Roffo; Iván Ramírez Segovia (75’ Alexis Cañete), Lucas Quintana, Gustavo Velázquez (75’ Derlis Rodríguez), Lucas Merolla y Guillermo Benítez (60’ Blas Riveros); Carlos Chena, Jorge Morel y Ariel Gamarra (60’ César Bobadilla); Ignacio Aliseda (89’ Gastón Giménez) y Pablo Vegetti. D.T.: Gustavo Costas.

Nacional: Santiago Rojas; Juan Segundo Feliú, Mauro Coronel, Thomas Gutiérrez y Gastón Benítez; Orlando Gaona Lugo (58’ Josué Colmán), Fabrizio Jara (78’ Ignacio Bailone), Ángel Cardozo Lucena, Leandro Meza (88’ Alejandro Samudio) y Richard Prieto (58’ Hugo Iván Valdez); Hugo Adrián Benítez. D.T.: Víctor Bernay.

Gol: 86’ Pablo Vegetti (CP). Amonestado: 89’ Gustavo Costas -DT- (CP). Tiros de esquina: Cerro Porteño 3 (2 en el PT)-Nacional 6 (3).