Cerro Porteño vs. Nacional: novena ronda del Clausura 2026 en vivo

El ambiente en Barrio Obrero está al rojo vivo. Por un lado, Cerro Porteño llega sin margen de error en lo que está siendo el inicio del ciclo del técnico argentino Gustavo Costas. Con un registro irregular de tres victorias, un empate y cuatro derrotas, el Ciclón necesita reencontrarse con su mejor versión, sumar de a tres y encadenar una racha positiva que le permita recuperar el terreno perdido en la tabla.

Por el otro, la Academia atraviesa un momento dulce y quiere dar el golpe. Apoyado en una campaña sólida que registra cuatro triunfos, tres igualdades y apenas una caída, el tricolor llega encendido tras aplastar 3-0 al candidato Libertad en casa y superar 3-1 a Recoleta en Itauguá. Nacional tiene el fútbol y los números para amargar la fiesta en La Nueva Olla, pero el Ciclón se juega el orgullo y el inicio de la era Costas ante su gente.

Cerro Porteño vs. Nacional: minuto a minuto en vivo

17:30 Cerro Porteño, con equipo confirmado

El entrenador de Cerro Porteño, Gustavo Costas presentará el siguiente equipo para recibir a Nacional: Manuel Roffo; Iván Ramírez Segovia, Lucas Quintana, Víctor Gustavo Velázquez, Lucas Merolla y Guillermo Benítez; Carlos Chena, Jorge Morel y Ariel Gamarra; Ignacio Aliseda y Pablo Vegetti. Seguí la transmisión en vivo por ABC TV Paraguay en YouTube

17:30 Nacional, con once definido

El conductor de Nacional, Víctor Ceferino Bernay anuncia el siguiente once para visitar a Cerro Porteño: Santiago Rojas; Juan Segundo Feliú, Mauro Coronel, Thomas Gutiérrez y Gastón Benítez; Orlando Gaona Lugo, Fabrizio Jara, Ángel Cardozo Lucena, Leandro Meza y Richard Prieto; Hugo Adrián Benítez. Seguí la transmisión en vivo por ABC TV Paraguay en YouTube

Cerro Porteño vs. Nacional: los vecinos se citan en la Olla

Los vecinos Cerro Porteño y Nacional protagonizarán este lunes en La Nueva Olla, a las 18:30, el partido de cierre de la novena fecha del campeonato Clausura 2026.

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Cerro Porteño vs. Nacional: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Cerro Porteño y Nacional disputan el clásico de Barrio Obrero por la fecha 9 del torneo Clausura 2026. Conozca la hora del partido y en qué canal ver en vivo.

Juan Gabriel Benítez pitará el duelo de vecinos entre Cerro Porteño y Nacional

La Comisión de Árbitros de la APF oficializó las designaciones referiles para la novena jornada del Torneo Clausura 2026. El puntapié inicial se dará este sábado, cuando el líder, Sportivo 2 de Mayo, visite al Sportivo San Lorenzo, que urge de puntos en busca del milagro de la salvación.

Pablo Vegetti y el primer doblete en Cerro Porteño: La sequía que rompió, la picante dedicatoria y “el partido pasado me puteaban”

Pablo Vegetti anotó por duplicado en la victoria 3-1 de Cerro Porteño sobre Recoleta FC por la fecha 8 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo.

Gustavo Costas: “Si quiero esto nada más, me tienen que echar”

Cerro Porteño empieza a tomar vuelo bajo la impronta de su nuevo entrenador. Tras la victoria ante Recoleta FC en Itauguá, Gustavo Costas analizó el rendimiento de su equipo, dejó en claro que este triunfo es apenas un paso y tiró un mensaje fiel a su estilo: exigencia máxima, autocrítica pese al marcador favorable y la premisa de no conformarse con poco.