Guaraní vs. Recoleta FC, choque de aurinegros en la primera propuesta del día

El estadio La Arboleda de Rubio Ñu recibirá el duelo entre los aurinegros Guaraní y Recoleta FC, fijado para las 16:00, por la novena fecha del Clausura 2026.

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Una propuesta más que atractiva. El renovado Cacique ahora sí parece tener un conductor a la altura de su historia, con la llegada de Francisco “Chiqui” Arce, quien cumple su tercer ciclo en la institución del capitalino barrio Pinozá.

El Canario, dirigido por Jorge González Vázquez, atraviesa por su peor crisis en esta segunda etapa de competencia en la máxima categoría. Lleva cuatro partidos sin ganar en el torneo, además de las dos derrotas sufridas contra Boca Juniors por la Copa Sudamericana. En medio de esa sequía, la única “alegría” constituye la victoria en la Copa Paraguay frente a Deportivo Santaní.

El estratega legendario mantendrá la base del elenco que viene de igualar en el añejo clásico con Olimpia 1-1. Su colega, sin embargo, prepara algunas modificaciones con el objetivo de enderezar el rumbo.

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Si bien “Reco” se encuentra lejos de la zona de riesgo en cuanto al promedio, sus objetivos son superiores, llegar a la Libertadores por intermedio del campeonato de integración, que es la vía más factible o volver a intervenir en La Gran Conquista, mediante la cual este año pudo adquirir trascendencia internacional.

En la primera rueda del Apertura, Guaraní ganó por 3-1. En la segunda, la victoria fue de Recoleta por 2-1.