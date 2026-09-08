Fútbol
08 de septiembre de 2026 a la - 13:48

Ameliano vs. San Lorenzo será en La Visera

Estadio Arsenio Erico de Nacional, sede del partido del viernes entre Ameliano y San Lorenzo.
Estadio Arsenio Erico de Nacional, sede del partido del viernes entre Ameliano y San Lorenzo.ABC Color

La Asociación Paraguaya de Fútbol comunicó este martes el cambio de sede del partido entre Ameliano y San Lorenzo, fijado para el viernes, a las 16:00, por la décima ronda del Clausura 2026.

Por ABC Color

En principio, el enfrentamiento entre Sportivo Ameliano y Sportivo San Lorenzo del viernes fue marcado para el estadio La Fortaleza de Villeta, a las 16:00. Al final, el choque no se desarrollará en la compañía Naranjaisy de la pujante ciudad industrial.

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La central de nuestro balompié anunció que el choque entre la V azulada y el Rayadito se cumplirá en el estadio Arsenio Erico de Nacional, en el mismo día y horario.

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La modificación de escenario guarda relación con las mejoras que se vienen realizando en el estadio de Ameliano, en el que se construye un sector de las tribunas y la obra no estará a tiempo. El retiro de los materiales no será posible, por lo que el encuentro se desarrollará en La Visera, en el Barrio Obrero de Asunción.

Ameliano ocupa la sexta posición del torneo, con 13 puntos, mientras que el virtualmente descendido marcha último, con 1.