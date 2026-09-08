Ameliano vs. San Lorenzo será en La Visera

En principio, el enfrentamiento entre Sportivo Ameliano y Sportivo San Lorenzo del viernes fue marcado para el estadio La Fortaleza de Villeta, a las 16:00. Al final, el choque no se desarrollará en la compañía Naranjaisy de la pujante ciudad industrial.

Lea más: Recoleta FC atraviesa por un preocupante momento

La central de nuestro balompié anunció que el choque entre la V azulada y el Rayadito se cumplirá en el estadio Arsenio Erico de Nacional, en el mismo día y horario.

La modificación de escenario guarda relación con las mejoras que se vienen realizando en el estadio de Ameliano, en el que se construye un sector de las tribunas y la obra no estará a tiempo. El retiro de los materiales no será posible, por lo que el encuentro se desarrollará en La Visera, en el Barrio Obrero de Asunción.

Ameliano ocupa la sexta posición del torneo, con 13 puntos, mientras que el virtualmente descendido marcha último, con 1.