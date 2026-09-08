Recoleta FC atraviesa por un preocupante momento

De los 12 últimos partidos animados, Recoleta FC ganó tres, empató uno y perdió ocho, incluyendo el torneo Clausura, la Copa Paraguay y la Copa Sudamericana.

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Dos triunfos aurinegros se produjeron en la competencia liguera (contra Nacional y Rubio Ñu), y otro en el torneo de integración (Deportivo Santaní). La baja producción genera preocupación, teniendo en cuenta que el promedio decrece peligrosamente, aunque los objetivos de la institución son superiores, van más allá de la permanencia.

El presidente del club, Luis Antonio Vidal Velázquez, calificó de “preocupante” el presente, aunque señaló que en el fútbol se producen los bajones, por más que la fórmula sea la misma, en referencia al cuerpo técnico, las bajadas de línea dirigenciales, los componentes del plantel y demás.

El dirigente señaló que con menos, lograron mejores resultados y que hoy, con una dotación potenciada y con estructura mejorada, no están pudiendo salir adelante.

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Anteriormente, el grupo no concentraba. Ahora lo hace, lo que supone una motivación más para los dirigidos técnicamente por Jorge González Frutos, aunque las cosas no mejoran.

“Concentramos, aumentamos el cuerpo técnico para mejorar con la llegada de Marcelo Palau, más el aporte de David Villalba. Se mejoró la infraestructura del Independiente, el vestuario local, el gimnasio. Siempre Recoleta estuvo al día en premios, al día en sueldos”, expresó el titular aurinegro.

“El mismo plantel que había clasificado a la Copa Sudamericana, que había ganado su grupo, que había hecho 29 puntos en el Apertura. Un grupo que fue potenciando, que cuenta con mejor tecnología para apoyo”, indicó el directiva, quien señaló que con referencia al primer semestre se fueron dos jugadores y vinieron tres.

“Seguimos intentando jugar, fueron renovados contratos con mejores ingresos para los jugadores, brindamos mayores comodidades con los buses de traslado, tenemos GPS que antes no había, nutricionistas, recuperamos más rápido a los jugadores. Tenemos, en ese sentido, lo mismo que antes y mucho mejor. Y aún si los resultados no se dan”, puntalizó el directivo.

Por la décima fecha del Clausura, Recoleta enfrentará el sábado a Trinidense, en el estadio Ricardo Grégor, a las 18:30. El Canario marcha en el penúltimo puesto, con una campaña que comprende dos victorias, un empate y seis caídas.