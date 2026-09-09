Fútbol
09 de septiembre de 2026 a la - 10:23

Pilar alberga un partido nocturno del Nacional B de la UFI

El estadio del General Díaz de Pilar albergará esta noche el partido entre Deportivo Unión y Quinceno FC de Itapé.
El estadio del General Díaz de Pilar albergará esta noche el partido entre Deportivo Unión y Quinceno FC de Itapé.Club General Díaz

Con un duelo a celebrarse este miércoles en Pilar se abrirá la octava fecha, segunda fase del Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior, que otorga una plaza a la División Intermedia 2027.

Por ABC Color

El estadio del General Díaz de la capital del departamento de Ñeembucú albergará el enfrentamiento entre el Deportivo Unión de Pilar y el Quinceno FC de Itapé, fijado para 19:00.

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Lo que en principio parece una fiesta del fútbol, quizás no la sea, teniendo en cuenta la magra campaña del club pilarense que participa de esta fase del Nacional B de la UFI, prácticamente no compite, ya que de 21 puntos posibles solo pudo obtener uno.

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Mientras Unión prioriza su torneo liguero, el Quinceno busca su clasificación a las semifinales en pos de una nueva corona, ya que los itapeños son los campeones de la edición anterior del evento, en la que intervinieron con su denominación original, 15 de Mayo.

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Esta instancia del evento consta de 14 rondas, tras las cuales los cuatro elencos de más alto puntaje avanzarán a “semis” y cuatro dirán adiós.