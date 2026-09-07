Fútbol de Ascenso de Paraguay
07 de septiembre de 2026 a la - 13:23

Quinceno escala y 3 de Febrero de desmorona en el Nacional B

El Quinceno FC de Itapé participa por primera vez en el torneo con esta denominación. El año pasado conquistó el título con su nombre original, 15 de Mayo.
El Quinceno FC de Itapé participa por primera vez en el torneo con esta denominación. El año pasado conquistó el título con su nombre original, 15 de Mayo.Facebook

El Quinceno FC de Itapé logró consolidarse en zona de clasificación a las semifinales del Nacional B de la UFI, mientras que el 3 de Febrero de Ciudad del Este está cada vez más complicado, fuera de los cuatro mejores.

Por ABC Color

Son ocho los clubes que participan en la segunda fase del campeonato Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior, que otorga una plaza a la División Intermedia 2027.

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Cumplidas siete de las 14 rondas que comprende esta etapa, Guaraní de Fram y 3 Corrales de Ciudad del Este marchan en punta, mientras que Quinceno FC de Itapé y Ciudad Nueva de Ciudad del Este se encuentran a tres unidades de los vanguardistas.

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Deberán mejorar en la rueda de las revanchas para superar esta fase el 3 de Febrero de Ciudad del Este, que llegó a estar entre los cuatro mejores, pero que sufrió una brusca frenada, y el Pastoreo FC de Juan Manuel Frutos, el representante del departamento de Caaguazú.

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Guaraní de Minga Guazú y sobre todo, el Deportivo Unión de Pilar, se encuentra lejos de la pelea, a esta altura virtualmente eliminados, principalmente el club de Ñeembucú, con un solo punto conquistado de 21 posibles.

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