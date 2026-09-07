Quinceno escala y 3 de Febrero de desmorona en el Nacional B

Son ocho los clubes que participan en la segunda fase del campeonato Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior, que otorga una plaza a la División Intermedia 2027.

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Cumplidas siete de las 14 rondas que comprende esta etapa, Guaraní de Fram y 3 Corrales de Ciudad del Este marchan en punta, mientras que Quinceno FC de Itapé y Ciudad Nueva de Ciudad del Este se encuentran a tres unidades de los vanguardistas.

Deberán mejorar en la rueda de las revanchas para superar esta fase el 3 de Febrero de Ciudad del Este, que llegó a estar entre los cuatro mejores, pero que sufrió una brusca frenada, y el Pastoreo FC de Juan Manuel Frutos, el representante del departamento de Caaguazú.

Guaraní de Minga Guazú y sobre todo, el Deportivo Unión de Pilar, se encuentra lejos de la pelea, a esta altura virtualmente eliminados, principalmente el club de Ñeembucú, con un solo punto conquistado de 21 posibles.