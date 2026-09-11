Ameliano se impone con lo justo sobre el final a San Lorenzo en el arranque de la fecha 10

Sportivo Ameliano encontró sobre el final la llave para quedarse con los tres puntos ante San Lorenzo. Un penal detectado por el VAR y convertido por Cristhian Ocampos le dio el triunfo por 1-0 a la V Azulada, que trepa al cuarto lugar de la tabla de posiciones, mientras que el Rayadito sigue sin encontrar respuestas y se hunde cada vez más en la lucha por la permanencia.

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La primera mitad tuvo un trámite equilibrado y con pocas situaciones claras frente a los arcos. Si bien ambos equipos consiguieron aproximarse, las llegadas no tuvieron la suficiente profundidad como para inquietar a los porteros. El 0-0 al descanso terminó siendo el reflejo de lo ocurrido durante los primeros 45 minutos.

En la segunda etapa, Ameliano asumió mayor protagonismo. Los ingresos de Luis Ortiz y Fredy Vera le dieron mayor dinamismo y velocidad al ataque de la V Azulada, que comenzó a inclinar el juego a su favor, aunque sin encontrar la precisión necesaria para abrir el marcador.

A los 79 minutos llegó la jugada que terminó definiendo el encuentro. Ortiz ganó en velocidad por el sector izquierdo, llegó hasta el fondo y envió un centro al área. Torales conectó de cabeza, pero el arquero Wilson Quiñónez respondió y despejó el balón.

En el rebote, Estivel Moreira remató y Luis Cáceres se arrojó para despejar sobre la línea. Sin embargo, la jugada fue revisada por el VAR y se determinó que el defensor había intervenido con la mano. El árbitro sancionó penal a favor de Ameliano.

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⚽️¡GOL DE PENAL! Cristhian Ocampos le dio el primer tanto a la V Azulada.



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Cristhian Ocampos asumió la responsabilidad de la ejecución y no falló. El delantero remató con precisión para establecer el 1-0, que terminó siendo la única diferencia de un partido cerrado y de pocas emociones.

Ameliano, que ofició de local en el estadio Arsenio Erico de Nacional, celebró así una victoria trabajada que le permite escalar hasta la cuarta posición del Clausura. San Lorenzo, en cambio, volvió a quedarse con las manos vacías y continúa en una situación cada vez más delicada en la pelea por evitar el descenso.