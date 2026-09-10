Luqueño, con la necesidad de puntuar contra Olimpia

La diferencia en el historial entre Olimpia y Sportivo Luqueño es tremenda -a favor de los franjeados-, acentuada en los últimos años. El club popular camina en la cornisa en el promedio, corriendo serio riesgo de descenso, como el sufrido en 2021.

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El partido de la décima fecha del Clausura 2026 se disputará el domingo en Sajonia, a las 16:00, con localía del Decano, que fijó las entradas en 30.000 guaraníes para el sector Sur y 50.000 en Preferencias, zonas habilitadas para los visitantes auriazules.

El entrenador uruguayo Hernán Rodrigo López, cuestionado por los malos resultados, sobre todo el más reciente contra Ameliano, no podrá contar con Alexis Cantero, el lateral izquierdo que llegó a préstamo al club de Olimpia y por ende no puede ser alistado por cláusula de contrato.

Otra baja es Marcelo de la Cruz Pérez, “Mbappérez”, quien se encuentra bajo cuidado médico.

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El marcador de punta por derecha, Lucas Morales, campeón del Apertura 2026 con el Franjeado, sí podrá actuar, ya que vino a la institución auriazul cedido por el Nacional de Montevideo, es decir que ya no tiene relación alguna con la institución del barrio Mariscal López.

López “deshoja margaritas” para la conformación de un elenco que sea capaz de vencer por primera vez en el año a Olimpia, contra el que el Sportivo perdió por 1-0 y 2-1 en el torneo Apertura.

La formación más probable es la integrada por: Francisco Mongelós; Lucas Morales, Miguel Barreto, Facundo Wiechniak y Axel Balbuena; Marcelo Ojeda, Aldo Maíz, Giovanni Bogado y Tomás Muro; Óscar Ruiz e Iván Maggi.

La pobre temporada se ve reflejada en la tabla anual, en la que el club auriazul marcha en la penúltima posición, con solo 30 puntos cosechados en 31 partidos ligueros.