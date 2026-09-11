Libertad vence a 2 de Mayo y lo desplaza de la cima de la clasificación

El duelo acaparaba todas las miradas al poner cara a cara al líder y a su inmediato perseguidor con el liderazgo en juego. Sin embargo, toda esa gran expectativa previa pareció transformarse en un peso sobre el césped; el trámite se tornó áspero y tenso, condicionado quizás por la ansiedad y la pierna fuerte. Atrapados en el nerviosismo, el juego careció de claridad y las acciones de peligro brillaron por su ausencia casi hasta el cierre de la primera mitad.

El dueño de casa, el Sportivo 2 de Mayo, arrancó mejor e intentó imponer condiciones en un terreno condicionado por la intensa lluvia de la primera etapa. Pese a asumir un leve protagonismo gracias al manejo de Alexis Fariña y la constante subida de los laterales, el «Gallo» careció de la profundidad necesaria para exigir a fondo al portero Rodrigo Morínigo.

Por su parte, Libertad tampoco encontró el rumbo y se mostró impreciso, a pesar de contar con buen pie en la zona medular y plantear una propuesta ofensiva. La falta de conexión fluida en el último tercio de la cancha hizo que el encuentro se tornara friccionado, con un tránsito espeso y de pierna fuerte en el mediocampo.

Sin embargo, en la recta final del primer tiempo, el Gumarelo quebró el cero. Iván Franco hizo una diagonal de derecha a centro y aprovechó un bache defensivo ante el tardío retroceso de Alberto Espínola. Esto dejó el callejón libre para que Rodrigo Villalba recibiera y definiera entre las piernas del arquero Nicolás Rossi, quien despejó a medias. El balón quedó suelto y, bajo la presión de Iván Ramírez, Alexis Villalba intentó un despeje que terminó rebotando en el brazo de su compañero César Ramírez, marcando un autogol.

Era un premio excesivo para una primera mitad destinada al cero, pero el «Repollero» no se conformó y estuvo muy cerca del segundo en la última jugada: Rodrigo Villalba recibió recostado por izquierda, enganchó hacia el medio y sacó un potente derechazo desde la medialuna que se estrelló contra el poste izquierdo de Rossi.

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Para la etapa complementaria, la dupla técnica compuesta por Eduardo Ledesma y Diego Gavilán realizó variantes tácticas. Uno de los ingresados, Tomás Moya, estuvo cerca de concretar un «gol de vestuario» con un derechazo de media distancia que sorprendió a Rodrigo Morínigo, aunque el arquero respondió con firmeza para desviar el balón.

Obligado a buscar el empate para retener el liderazgo, el Sportivo 2 de Mayo se volcó al ataque. Con más empuje que claridad, chocó constantemente contra la sólida zaga rival, especialmente con la seguridad de Robert Rojas. Por su parte, el Gumarelo intentó capitalizar los espacios que dejó el local en su desesperación, pero careció de precisión en los metros finales.

Ya en el tramo decisivo, dos hombres de refresco ampliaron la ventaja para Libertad. La jugada nació de un tiro libre ejecutado de manera rasante desde la izquierda por Agustín Manzur hacia el primer poste, donde apareció Luciano Nequecaur. El delantero controló el balón y fue derribado por Tobías Cervera, sancionándose un penal que el propio Nequecaur cambió por gol con un remate esquinado al costado izquierdo de un estático Nicolás Rossi.