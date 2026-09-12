Guaraní y Cerro Porteño protagonizan el “plato fuerte” de la fecha en Sajonia

El espectáculo, que en principio estaba fijado para disputarse en el recinto de Sol de América, debió mudar su escenario a Sajonia atendiendo a una recomendación estricta de la Policía Nacional. Este cambio de última hora resulta un guiño al buen juego, favoreciendo la propuesta de ambos entrenadores, ya que el coliseo de Sajonia presume de uno de los mejores gramados del país. Sobre ese tapete verde, el choque adquiere todos los ribetes de un clásico entre dos grandes del fútbol paraguayo que, por historia y jerarquía, están obligados a pelear siempre por la corona.

Lea más: El probable equipo de Cerro Porteño para enfrentar a Guaraní

El “Aborigen” por romper el maleficio

La actualidad de Guaraní está marcada por una racha esquiva ante su tradicional rival: el “Indio” lleva cinco enfrentamientos sin poder doblegar a Cerro Porteño. La última vez que los aurinegros festejaron frente a los azulgranas se remonta al pasado 2 de marzo de 2025, cuando se impusieron agónicamente en La Nueva Olla gracias a un tanto salvador de Diego Fernández.

Precisamente, Fernández se perfila como una de las principales y más esperadas novedades dentro del esquema táctico diagramado por Francisco Arce. El estratega oriundo de Paraguarí logró respirar con alivio recientemente al cortar una sequía de cinco partidos sin ganar en el certamen (que acumulaba cuatro empates y una caída). Esa revitalizadora victoria llegó frente a Recoleta FC en terreno de Rubio Ñu, significando además el primer triunfo de “Chiqui” al mando del Aborigen, tras arrancar su ciclo con empate en el clásico añejo ante Olimpia.

El “Ciclón” quiere seguir escalando

Del otro lado de la vereda, la realidad de Cerro Porteño transita caminos muy similares. El “Ciclón” de Barrio Obrero urge imperiosamente de una victoria para seguir trepando en la tabla de posiciones y recuperar el protagonismo extraviado debido a un flojo inicio de temporada, turbulencia que precipitó la salida de Ariel Holan de la dirección técnica.

No obstante, la era de Gustavo Costas al frente del plantel principal muestra brotes verdes: el elenco azulgrana encadena dos triunfos consecutivos, siendo el más reciente ante su vecino Nacional, después de lo que había sido el debut del técnico argentino con un empate ante Libertad. Sin embargo, no todo es color de rosa para la visita, que sufrirá una resta de peso en la retaguardia: su capitán y caudillo defensivo, Víctor Gustavo Velázquez, se perderá el cotejo tras sentir una molestia muscular, que lo deja al margen ente el “Cacique”.