El probable equipo de Cerro Porteño para enfrentar a Guaraní

La décima fecha del torneo Clausura 2026 tiene un dueño indiscutible de los focos: el imperdible choque que sostendrán Guaraní y Cerro Porteño, que se disputará este sábado, desde las 16:00 en el estadio Defensores del Chaco. Sin embargo, en la previa del gran duelo, las noticias no son del todo alentadoras para campamento azulgrana.

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El Ciclón sufrirá una ausencia de peso en la última línea. Tal como adelantó el periodista Jorge Izquierdo (ABC Cardinal), el capitán y referente defensivo, Víctor Gustavo Velázquez, quedó descartado para el encuentro a conseciencia de una molestia muscular. Para evitar que la lesión pase a mayores, el cuerpo técnico optó por preservarlo. Su lugar en la zaga central será ocupado, con grandes chances, por Alexis Cañete.

Metiendo mano en el equipo que viene de superar a Nacional, el estratega azulgrana planea un par de retoques estratégicos. Por un lado, Blas Riveros se adueñará definitivamente del lateral izquierdo en reemplazo de Guillermo Benítez, ganando de a poco continuidad tras su larga inactividad. Por el otro, la frescura y juventud se harán sentir en el mediocampo con la incursión de César Bobadilla, quien sentará en la banca a Ariel Gamarra.

No todas son malas noticias para el Ciclón. Para este partidazo, el plantel recupera a dos nombres de jerarquía: Robert Piris da Motta y el talentoso volante creativo Mateo Klimowicz. Si bien no arrancarían desde el vamos, integrarán la banca de expectativa y se perfilan como cartas cruciales de cambio para el complemento.

El probable once del “Ciclón”

Con este panorama, el equipo que adiestra Gustavo Costas se perfila con: Manuel Roffo en el arco; una línea de cinco en el fondo conformada por Iván Ramírez Segovia, Alexis Cañete, Lucas Quintana, Lucas Merolla y Blas Riveros; un mediocampo integrado por Jorge Morel, el juvenil César Bobadilla y el canterano Carlos Chena; mientras que la ofensiva quedará a cargo de la dupla conformada por Ignacio Aliseda y Pablo Vegetti.