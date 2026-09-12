Igualdad en Sajonia: Guaraní y Cerro Porteño no se sacan ventaja

Guaraní y Cerro Porteño igualaron 1-1 en la prosecución de la décima fecha del torneo Clausura. El Aborigen se adelantó con un cabezazo de Diego Fernández y el Ciclón respondió por la misma vía con Alexis Cañete. En el tramo final, Pablo Vegetti tuvo en sus pies la posibilidad de darle la victoria al azulgrana, pero remató por encima del travesaño desde el punto penal. Es el cuarto penal que Cerro Porteño desperdicia en el campeonato.

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Guaraní y Cerro Porteño no lograron sacarse ventaja y terminaron repartiendo los puntos en un partido que tuvo sus principales emociones en el cierre de la primera etapa y en la oportunidad desperdiciada por el Ciclón desde los doce pasos.

El conjunto aurinegro, dirigido por Francisco “Chiqui” Arce, comenzó con un ritmo intenso y encontró el camino al gol sobre el cierre de la primera mitad. A los 43 minutos, un preciso centro llegó hasta la cabeza de Diego Fernández, quien conectó un potente frentazo para vencer a Manuel Roffo –quien dudó en la salida– y establecer el 1-0.

La ventaja, sin embargo, duró apenas unos minutos. En el tercer minuto de adición, Cerro Porteño encontró la igualdad también mediante una pelota parada. Alexis Cañete apareció libre dentro del área y conectó de cabeza para dejar sin respuesta a la defensa aurinegra y poner el 1-1 antes del descanso.

En la segunda etapa, el partido mantuvo la intensidad y Guaraní tuvo momentos en los que consiguió inquietar al conjunto dirigido por Gustavo Costas. El entrenador aurinegro Chiqui Arce recurrió a Jorge “Pollo” Recalde, quien ingresó en sustitución de Carlos Arrúa para buscar mayor peso en la zona ofensiva.

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Costas, por su parte, realizó modificaciones para darle mayor equilibrio a su equipo. Robert Piris da Motta y Guillermo Benítez ingresaron por Lucas Merolla y Blas Riveros, respectivamente.

La ocasión más clara para cambiar la historia llegó en la recta final y fue para Cerro Porteño. Una doble falla defensiva entre Armando Méndez e Imanol Segovia dejó el balón a merced de Pablo Vegetti, cuyo remate terminó impactando en el codo abierto de Segovia dentro del área.

Luego de la revisión del VAR, el árbitro David Ojeda –de discreta actuación– sancionó penal para el Ciclón. Vegetti asumió la responsabilidad, pero su remate se fue por encima del travesaño. El delantero desperdició así una inmejorable oportunidad para darle la victoria a Cerro.

El fallo volvió a poner en evidencia uno de los problemas que viene arrastrando el equipo azulgrana en el campeonato: ya son cuatro los penales que Cerro Porteño no pudo convertir en el Clausura.

En los minutos finales también hubo otra situación polémica. Robert Piris da Motta llegó tarde a una disputa con Luis Martínez Soto y David Ojeda le mostró inicialmente la tarjeta roja directa.

Sin embargo, el VAR, a cargo de Carlos Figueredo, llamó al árbitro para revisar la acción. Tras observar nuevamente la jugada en el monitor, Ojeda modificó su decisión y cambió la expulsión por una tarjeta amarilla, por lo que Cerro terminó el encuentro con once jugadores.

El empate deja a ambos equipos con un punto en una jornada en la que Cerro Porteño tuvo la posibilidad de quedarse con la victoria, pero volvió a fallar desde el punto penal. Guaraní, en tanto, sumó ante uno de los grandes del campeonato en el debut de la décima fecha para ambos conjuntos.