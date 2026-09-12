Guaraní vs. Cerro Porteño: décima ronda del torneo Clausura 2026 en vivo

El duelo, inicialmente programado en la casa de Sol de América, debió mudar su epicentro a Sajonia por estrictas recomendaciones de la Policía Nacional. Un cambio de planes obligado que, lejos de perjudicar, le otorga un plus futbolístico al espectáculo: el imponente césped del Defensores garantizará el despliegue técnico que ambos planteles necesitan para ratificar su chapa de candidatos.

Por el lado del Legendario, el estratega Francisco Arce logró respirar con alivio recientemente al cortar una sequía de cinco partidos sin ganar en el certamen —lapso que acumulaba cuatro empates y una caída—. Esa revitalizadora victoria llegó frente a Recoleta FC en terreno de Rubio Ñu, significando además el primer triunfo de “Chiqui” al mando del Aborigen, tras arrancar su ciclo con paridad en el clásico añejo ante Olimpia.

En la vereda de enfrente, la era de Gustavo Costas al frente del Ciclón muestra brotes verdes muy claros: el elenco azulgrana encadena dos triunfos consecutivos, siendo el más reciente ante su vecino Nacional, después de lo que había sido el estreno del técnico argentino con un empate ante Libertad, un franco ascenso en cuanto a resultados, luego de lo que representó el mal arranque con la dirección del también argentino Ariel Holan.

Guaraní vs. Cerro Porteño: minuto a minuto en vivo

15:00 Guaraní, con equipo confirmado

El entrenador de Guaraní, Francisco “Chiqui” Arce presentará el siguiente equipo para enfrentar a Cerro Porteño: Miguel Martínez; Armando Méndez, Imanol Segovia, Thiago Servín y Leandro Allende; Matías López, Luis Martínez Soto, Giovanni Gómez y Diego Fernández; Carlos Arrúa y Juan Manuel García. Seguí la transmisión en vivo por ABC TV Paraguay en YouTube

15:00 Cerro Porteño, con once definido

El conductor de Cerro Porteño, Gustavo Costas anuncia el siguiente once para medirse con Guaraní: Manuel Roffo; Iván Ramírez Segovia, Alexis Cañete, Lucas Quintana, Lucas Merolla y Blas Riveros; César Bobadilla, Jorge Morel y Carlos Chena; Ignacio Aliseda y Pablo Vegetti. Seguí la transmisión en vivo por ABC TV Paraguay en YouTube

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📋 Alineación confirmada del Ciclón para enfrentar a Guaraní 🌪️⚽️ pic.twitter.com/gUhNmGd2vv — Club Cerro Porteño (@CCP1912oficial) September 12, 2026

Guaraní y Cerro Porteño protagonizan el “plato fuerte” de la fecha en Sajonia

La décima fecha del torneo Clausura 2026 prosigue hoy con un verdadero partidazo. En el estadio Defensores del Chaco, Guaraní ejercerá de local para recibir a Cerro Porteño a partir de las 16:00, en el gran “plato fuerte” de una jornada que contará con el arbitraje principal de David Ojeda, secundado por Carlos Figueredo al comando del VAR.

Tanda sufre una delicada lesión en Guaraní

Guaraní pierde a una importante figura, el argentino Patricio Tanda, quien sufrió una delicada lesión que le impedirá seguir en competencia el resto de la temporada.

El probable equipo de Cerro Porteño para enfrentar a Guaraní

El Clausura 2026 se enciende este sábado con un partidazo imperdible. Cerro Porteño llega al enfrentamiento ante Guaraní, con una sensible ausencia en su defensa, con retornos y con variantes en la pizarra de Gustavo Costas.

Juan García palpita el duelo ante Cerro Porteño: “Sabemos que va a ser duro, pero tenemos nuestras herramientas”

El reencuentro con la victoria tras una racha negativa de cinco fechas inyectó una dosis de optimismo en Dos Bocas. Con el ánimo renovado y la tranquilidad de haber cortado la sequía, Guaraní ya enfoca todos sus cañones hacia el gran duelo del próximo sábado frente a Cerro Porteño, un choque de alto voltaje que se disputará en el estadio Defensores del Chaco.

Árbitros confirmados para la décima fecha del Torneo Clausura 2026

La Comisión de Árbitros de la APF dio a conocer las designaciones arbitrales para la décima fecha del Torneo Clausura 2026, una ronda que arrancará este viernes con un enfrentamiento entre el líder y su más inmediato perseguidor.

Oficial: Guaraní vs. Cerro Porteño será en el Defensores del Chaco

Guaraní y Cerro Porteño disputarán el clásico de la fecha 10 del torneo Clausura 2026 en el Defensores del Chaco de Asunción.

El aporte del recuperado Klimowicz a Cerro Porteño

En Cerro Porteño, la novedad es la recuperación del argento-alemán Mateo Klimowicz, una noticia que no es que precisamente levante a los fanáticos, por el escaso aporte del volante ofensivo a la causa azulgrana.