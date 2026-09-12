Tanda sufre una delicada lesión en Guaraní

Patricio Damián Tanda, de 24 años, llegó a la Toldería de Guaraní a principios de temporada proveniente del Racing de Avellaneda, aunque su último club en jugar había sido el Karpaty Lviv de Ucrania.

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El mediocampista central argentino llegó a alcanzar un buen nivel en el Legendario, con 30 partidos disputados con la casaca aurinegra y un gol.

Además de actuar en la Academia de Avellaneda, Tanda defendió los colores de Ferro Carril Oeste y Unión de Santa Fe en su país, para luego tener su primera experiencia internacional, en el Viejo Continente.

De acuerdo a los datos, el volante sufrió la fractura del quinto metatarsiano (hueso largo ubicado en el borde externo o lateral del pie), por lo que deberá ser sometido a una intervención quirúrgica, que le demandará un tiempo de recuperación importante.

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El cuerpo técnico, comandado por Francisco “Chiqui” Arce, se pierde un importante elemento para lo que resta del año.

El Cacique enfrenta en la tarde de este sábado a Cerro Porteño, en el Defensores del Chaco, por la décima fecha del campeonato Clausura 2026.