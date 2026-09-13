Olimpia vs. Luqueño, la propuesta dominical de primer turno

Con el claro favoritismo, Olimpia lidiará este domingo con el Sportivo Luqueño, en el Defensores del Chaco, a las 16:00, en la propuesta dominical de primer turno por el décimo capítulo del torneo Clausura.

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El Decano viene de vencer a Trinidense por 2-1. Su entrenador, Pablo Andrés “Vitamina” Sánchez, mantiene la base del elenco, con la modificación en el lateral derecho, el ingreso de Raúl Cáceres en sustitución del mundialista neozelandés Tim Payne.

El Sportivo, derrotado en la ronda pasada por Ameliano 2-1, atraviesa por un momento complicado, con un débil promedio que pone en riesgo su continuidad en la máxima categoría de nuestro fútbol.

El técnico auriazul, Hernán Rodrigo López, no podrá contar con el lateral izquierdo Alexis Cantero, por cláusula de contrato. Su reemplazante será Axel Balbuena, un exintegrante de las selecciones menores de gran potencial, pero con inconvenientes en la parte física, que le impide completar los partidos.

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Los franjeados necesitan la victoria para seguir de cerca a los vanguardistas Libertad y 2 de Mayo. Si bien con la conquista del cetro del primer torneo liguero ya aseguraron la clasificación a la Copa Libertadores 2027, el objetivo es volver a campeonar. Comenzaron el certamen de forma discreta, pero luego fueron mejorando hasta alcanzar un buen nivel.

En el torneo Apertura, el Decano se impuso sobre el Sportivo en los dos duelos: 1-0 en la primera rueda y 2-1 en la segunda.