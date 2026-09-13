Fútbol
13 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Olimpia vs. Luqueño, la propuesta dominical de primer turno

Estadio Defensores del Chaco con gradas rojo, blanco y azul. Campo de juego bien mantenido y cielo parcialmente nublado.
Estadio Defensores del Chaco, sede del partido entre Olimpia y Sportivo Luqueño, previsto para las 16:00.GENTILEZA

Olimpia y Sportivo Luqueño se enfrentan en la tarde de este domingo en Sajonia, a las 16:00, por la décima ronda del campeonato Clausura 2026.

Por ABC Color

Con el claro favoritismo, Olimpia lidiará este domingo con el Sportivo Luqueño, en el Defensores del Chaco, a las 16:00, en la propuesta dominical de primer turno por el décimo capítulo del torneo Clausura.

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El Decano viene de vencer a Trinidense por 2-1. Su entrenador, Pablo Andrés “Vitamina” Sánchez, mantiene la base del elenco, con la modificación en el lateral derecho, el ingreso de Raúl Cáceres en sustitución del mundialista neozelandés Tim Payne.

El Sportivo, derrotado en la ronda pasada por Ameliano 2-1, atraviesa por un momento complicado, con un débil promedio que pone en riesgo su continuidad en la máxima categoría de nuestro fútbol.

Antecedentes: Olimpia vs. Sportivo Luqueño
Antecedentes: Olimpia vs. Sportivo Luqueño

El técnico auriazul, Hernán Rodrigo López, no podrá contar con el lateral izquierdo Alexis Cantero, por cláusula de contrato. Su reemplazante será Axel Balbuena, un exintegrante de las selecciones menores de gran potencial, pero con inconvenientes en la parte física, que le impide completar los partidos.

Los franjeados necesitan la victoria para seguir de cerca a los vanguardistas Libertad y 2 de Mayo. Si bien con la conquista del cetro del primer torneo liguero ya aseguraron la clasificación a la Copa Libertadores 2027, el objetivo es volver a campeonar. Comenzaron el certamen de forma discreta, pero luego fueron mejorando hasta alcanzar un buen nivel.

En el torneo Apertura, el Decano se impuso sobre el Sportivo en los dos duelos: 1-0 en la primera rueda y 2-1 en la segunda.

Probables equipos, árbitros y detalles del duelo que sostendrán Olimpia y Sportivo Luqueño, por la décima ronda del torneo Clausura 2026.
Probables equipos, árbitros y detalles del duelo que sostendrán Olimpia y Sportivo Luqueño, por la décima ronda del torneo Clausura 2026.