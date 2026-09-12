Olimpia, con una sola variante para el duelo contra Luqueño

En esta oportunidad, la famosa frase “equipo que gana no se cambia” no será aplicada en Olimpia, debido a la necesitad del técnico Pablo Andrés Sánchez de retocar la defensa.

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El experimentado Raúl Cáceres ingresa en lugar el mundialista neozelandés Tim Payne para cubrir el sector derecho.

En los demás sectores no se realizarían modificaciones, teniendo como referencia el elenco que viene de superar por 2-1 a Trinidense, por la novena ronda del campeonato Clausura.

En el choque dominical contra Sportivo Luqueño, a celebrarse en el estadio Defensores del Chaco, a las 16:00, el Decano formaría con: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Bryan Bentaberry, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Rodney Redes, Fernando Cardozo, Richard Ortiz y Eduardo Delmás; Bernardo Romeo Benítez y Gabriel Ávalos.

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En Decano, campeón del torneo Apertura, marcha en la tercera posición del Clausura, con 16 puntos, por debajo de Libertad (22) y 2 de Mayo (21). Su campaña comprende cinco victorias, un empate y tres derrotas.