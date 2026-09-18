Guaraní vence a Trinidense y escala en la tabla del Clausura

Guaraní sacó un valioso triunfo en su visita al barrio Santísima Trinidad al vencer por la mínima, 1-0, a Sportivo Trinidense, que estuvo disminuido por la expulsión de Luis Abreu.

Lea más: Lucas Morales: durísima lesión y baja en el Sportivo Luqueño

El arranque fue mejor para el local, con varias insinuaciones en el área de parte del Triqui, a través de las llegadas de Clementino González y Tomás Rayer, además de las jugadas de Luis Abreu.

Pero a los 17 minutos, una jugada por la derecha terminó con el envío de Axel Cañete al área. Clementino González peinó el balón y, en el intento de realizar una chilena, Luis Abreu, en vez de impactar el balón, golpeó de lleno en el rostro de Luis Martínez Soto. Tras la revisión del VAR, el juez Juan Gabriel Benítez le mostró la tarjeta roja.

🟥¡EXPULSADO EL PASTORCITO! Luis Abreu vio la tarjeta roja en el conjunto local por esta jugada.



📺Tigo Sports



▶️Viví el #ClausuraAPF2026 por https://t.co/MBRi8xR0D8 pic.twitter.com/0Zgxnia26u — Tigo Sports (@TigoSportsPY) September 18, 2026

La expulsión desvirtuó totalmente el esquema del entrenador del Triqui, José Arrúa, quien hasta ese momento estaba realizando un buen trabajo.

El hombre menos no se notó y culminó la primera etapa sin que Guaraní tomara la iniciativa, pese a la ventaja numérica en el campo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la segunda etapa, el Triqui no se rindió y salió nuevamente a buscar el triunfo, pese a los riesgos que significaba ir para adelante y dejar espacios en defensa. No había otra alternativa.

Guaraní no pudo dominar, como se esperaba, y Francisco Arce mandó a la cancha a Fernando Fernández y Jorge Recalde en busca de mayor peso ofensivo.

Hasta ese momento, el arquero experimentado de Trinidense, Víctor Samudio, era la gran figura, con ocho intervenciones que evitaron la caída de su valla.

Pero no pudo sostener su arco hasta el final. Faltando diez minutos para el cierre, Fernando Fernández, uno de los goleadores históricos del fútbol paraguayo, recibió el balón fuera del área y no dudó en rematar para vencer al buen Samudio y establecer el 1-0.

⚽️¡DERECHAZO DEL QUESO! Fernando Fernández anotó el primer tanto de Guaraní en el Martín Torres.



📺Tigo Sports



▶️Viví el #ClausuraAPF2026 por https://t.co/MBRi8xRysG pic.twitter.com/DHwFy3trHn — Tigo Sports (@TigoSportsPY) September 18, 2026

El tanto significó el triunfo de Guaraní en el estadio Martín Torres, que presentó un ambiente pesado debido a la intensa lluvia caída durante el partido. El Aborigen ganó con lo justo en Trinidad y escala en la tabla del torneo Clausura.