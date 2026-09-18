Lucas Morales: durísima lesión y baja en el Sportivo Luqueño

Lucas Morales estará alejado de las canchas por más de seis meses luego de las durísima lesión que sufrió ante Olimpia por la fecha 10 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. El uruguayo, que arrancó de titular y fue reemplazado por Álvaro Martínez a los 72 minutos, había dejado el campo en camilla y con gestos de mucho dolor.

Lea más: Libertad vs. Olimpia en la fecha 12: día, estadio y hora definidos

El club confirmó hoy las lesiones de Morales: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha; lesión del menisco externo de la rodilla derecha y lesión grado 2 del ligamento colateral externo de la rodilla derecha. “El futbolista se encuentra en planes de cirugía, confirme al proceso médico correspondiente”, comunicó el Auriazul en las redes sociales.

Lucas Morales: El deseo de Sportivo Luqueño y los números en el club

“El Club Sportivo Luqueño informa el resultado de los estudios realizados al jugador Lucas Morales, quien ya se encuentra bajo tratamiento y seguimiento del cuerpo médico. Toda la familia Auriazul le expresa su total acompañamiento en este proceso y le desea un restablecimiento óptimo.¡Fuerza, Lucas!”, deseó Sportivo Luqueño a Lucas Morales.

Morales, ahora dirigido por Lucas Barrios, es baja por el resto de la temporada y también estará ausente en el comienzo de 2027. Por pedido de Rodrigo López, entonces técnico, el lateral de 26 años llegó al club procedente de Olimpia en el mercado de pases de invierno: jugó 10 partidos, marcó 2 goles (vs. Guaraní y vs. 2 de Mayo) y entregó 2 asistencias.