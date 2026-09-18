Nacional golea a 2 de Mayo y se coloca a un punto del líder Libertad

En los primeros compases del partido, el Tricolor golpeó con un “gol de vestuario”. La jugada nació de los pies de Hugo Iván Valdez, quien diseñó y coronó la acción. Tras proyectarse por la izquierda y habilitar a Sebastián Vargas, el balón fluyó hacia el corazón del área donde Hugo Adrián Benítez apareció con una genialidad de taco. Ese sutil servicio dejó la mesa servida para la llegada furiosa de Valdez, quien sacó un fierrazo rasante que, acelerando sobre el césped empapado, se metió pegado al poste derecho de Nicolás Rossi.

Con el correr de los minutos, el diluvio convirtió el césped en una trampa de charcos que castigó con dureza el juego del Gallo norteño. Cada intento de salida rápida de la visita se ahogaba en el agua estancada, un obstáculo que blindó la resistencia del Tricolor. En contrapartida, los locales sacaron provecho de un sector rival menos castigado por el temporal, lo que les facilitó las incursiones en ataque rumbo a la valla de Nicolás Rossi.

El marcador se estiró tras el primer cuarto de hora, gracias a una acción de transición que nació desde Josué Colmán, quien envió el pase elevado profundo que encontró a Hugo Adrián Benítez en plena carrera; y aunque un charco traicionero detuvo el balón por un instante, el desconcierto en la zaga rival ya era total. Rápido de reflejos, Hugo Iván Valdez leyó el desborde, acompañó la jugada hasta el área chica y conectó de primera un toque sutil que dejó estéril la estirada de Nicolás Rossi hacia el palo izquierdo.

En el entretiempo, los colaboradores ingresaron al campo con esponjas para intentar drenar el terreno, el cual se había vuelto injugable por momentos y amenazaba con la suspensión. Ya en la etapa complementaria, con la cancha en mejores condiciones y la lluvia menguando, la dupla técnica compuesta por Eduardo Ledesma y Diego Gavilán apostó por un doble cambio ofensivo. La fórmula dio frutos con el tanto del empate convertido por Jorge Sanquina; sin embargo, el gol fue anulado tras una discutida revisión en el VAR a cargo de David Ojeda, quien sancionó una carga de Pedro Sosa sobre el portero Santiago Rojas —en una acción donde el guardameta local terminó exagerando la caída—.

Aquel gol invalidado terminó por derrumbar anímicamente al Gallo norteño, que ya no encontró respuestas para la reacción. Cerca de la hora de juego, Hugo Iván Valdez rozó el triplete con un derechazo cruzado que Nicolás Rossi logró desviar; sin embargo, el arquero visitante falló minutos después ante un tiro rasante de Hugo Adrián Benítez, dejando un rebote servido que Leandro Meza no desaprovechó. Con el 3-0 definitivo, el Tricolor aseguró una victoria tan cómoda como vital que lo deja a solo un punto de la cima ocupada por Libertad.