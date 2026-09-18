Nacional vs. 2 de Mayo: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Nacional y 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero disputan hoy la fecha 11 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Tricolor de Víctor Bernay y el Gallo de Eduardo Ledesma juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el estadio Arsenio Erico de la ciudad de Asunción. Arbitra David Ojeda con VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Nacional vs. 2 de Mayo: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 17:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú : 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia : 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:30 horas

Estados Unidos - Este: 17:30 horas

Inglaterra: 22:30 horas

España: 23:30 horas

Bélgica: 23:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

Nacional vs. 2 de Mayo: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Nacional vs. 2 de Mayo: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

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