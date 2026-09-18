Fútbol
18 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Nacional vs. 2 de Mayo, duelo prometedor en La Visera

Estadio Arsenio Erico, sede del partido entre Nacional y 2 de Mayo, fijado para las 18:30.
Estadio Arsenio Erico, sede del partido entre Nacional y 2 de Mayo, fijado para las 18:30.ABC Color

Nacional y Sportivo 2 de Mayo se enfrentarán este viernes en el estadio Arsenio Erico, a las 18:30, en un duelo prometedor correspondiente a la 11ª fecha del torneo Clausura 2026.

Por ABC Color
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Dos buenos animadores del campeonato Clausura miden sus fuerzas en La Visera de Barrio Obrero, a las 18:30. Nacional marcha en la cuarta posición, con 18 puntos, mientras que el 2 de Mayo está segundo, con 21, uno menos que el líder Libertad, contra el que acaba de perder en casa.

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Los tricolores practican un fútbol dinámico, con mayor poder ofensivo en casa. En la ronda anterior derrotaron a Rubio Ñu por 1-0, en Santísima Trinidad.

El Gallo norteño viene de sufrir su primera caída en el certamen. Fue en el Corral amambaiense por 2-0 contra el Guma, que mediante su éxito pasó al frente de la clasificación. Los “avícolas” actúan con firmeza, priorizando el orden defensivo, con un buen porcentaje de efectividad.

Antecedentes: Nacional vs. Sportivo 2 de Mayo
Antecedentes: Nacional vs. Sportivo 2 de Mayo

En la primera rueda del campeonato Apertura, la Academia consiguió de local una contundente victoria por 5-1 frente al conjunto “avícola” que en ese momento se encontraba metido en la Copa Libertadores, por lo que debió presentar una alineación alternativa.

El colombo-venezolano Thomas Gutiérrez, Hugo Iván Valdez, Wilson Ibarrola, Alejandro Samudio y Josué Colmán habían señalado los tantos de Nacional, en ese momento dirigido por Felipe Giménez “Felipep”. El tanto del pedrojuanino fue registrado por Rodrigo Ruiz Díaz.

En la rueda de las revanchas se dio un empate de 1-1, en la capital del decimotercer departamento. Elías Alfonso adelantó al “Gallo”, igualando el argentino Ignacio Bailone.

Probables equipos, árbitros y detalles del duelo que sostendrán Nacional y Sportivo 2 de Mayo en La Visera.
Probables equipos, árbitros y detalles del duelo que sostendrán Nacional y Sportivo 2 de Mayo en La Visera.