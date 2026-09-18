Nacional vs. 2 de Mayo, duelo prometedor en La Visera

Dos buenos animadores del campeonato Clausura miden sus fuerzas en La Visera de Barrio Obrero, a las 18:30. Nacional marcha en la cuarta posición, con 18 puntos, mientras que el 2 de Mayo está segundo, con 21, uno menos que el líder Libertad, contra el que acaba de perder en casa.

Lea más: Nacional destaca el logro de Mauro Coronel

Los tricolores practican un fútbol dinámico, con mayor poder ofensivo en casa. En la ronda anterior derrotaron a Rubio Ñu por 1-0, en Santísima Trinidad.

El Gallo norteño viene de sufrir su primera caída en el certamen. Fue en el Corral amambaiense por 2-0 contra el Guma, que mediante su éxito pasó al frente de la clasificación. Los “avícolas” actúan con firmeza, priorizando el orden defensivo, con un buen porcentaje de efectividad.

En la primera rueda del campeonato Apertura, la Academia consiguió de local una contundente victoria por 5-1 frente al conjunto “avícola” que en ese momento se encontraba metido en la Copa Libertadores, por lo que debió presentar una alineación alternativa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El colombo-venezolano Thomas Gutiérrez, Hugo Iván Valdez, Wilson Ibarrola, Alejandro Samudio y Josué Colmán habían señalado los tantos de Nacional, en ese momento dirigido por Felipe Giménez “Felipep”. El tanto del pedrojuanino fue registrado por Rodrigo Ruiz Díaz.

En la rueda de las revanchas se dio un empate de 1-1, en la capital del decimotercer departamento. Elías Alfonso adelantó al “Gallo”, igualando el argentino Ignacio Bailone.