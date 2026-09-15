Nacional destaca el logro de Mauro Coronel

Integrante de la selección nacional juvenil que competirá en los Juegos Odesur Santa Fe 2026, Mauro Alexis Alexis Coronel Gómez es una de las grandes revelaciones de la temporada futbolística.

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El chico de 18 años, natural de Capiatá (Posta Ybycuá), es una de las joyas de Nacional, que recibe sondeos permanentes por al mediocampista de contención devenido zaguero central.

“Mauro Coronel alcanzó los 900 minutos reglamentarios en el torneo Clausura de la categoría Sub 19, convirtiéndose en el primer jugador en completar esta marca antes de finalizar la primera rueda”, señala el informe tricolor sobre el registro del deportista.

“Un logro que habla de regularidad, compromiso, disciplina y trabajo”, añade la nota de la institución académica de Barrio Obrero.

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Mauro dio sus primeros pasos en la Academia MC de su ciudad y luego llegó a Nacional, en las formativas, para su posterior salto a Primera, integrando las selecciones juveniles, mediante su gran capacidad. Totaliza 17 presentaciones en la división profesional del club tricolor, desde el 2025.