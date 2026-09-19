Cerro Porteño busca sanar heridas recibiendo a un urgido Rubio Ñu

El imponente estadio La Nueva Olla albergará este choque donde los azulgranas están obligados a dejar los tres puntos en casa para no quedar muy relegado de los puestos de vanguardia. Actualmente, el Ciclón de Barrio Obrero se encuentra a ocho unidades de Libertad (que juega en el primer turno), bajo la atenta conducción arbitral de Derlis Benítez, secundado en el VAR por el juez mundialista Juan Gabriel Benítez.

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Sanar las heridas del penal atragantado

El conjunto dirigido técnicamente por Gustavo Costas venía en racha tras hilvanar dos victorias consecutivas, pero frenó su marcha en la fecha pasada con un empate ante Guaraní. Aquel resultado dejó un sabor amargo y desató las críticas de la afición hacia el plantel, con especial foco en el delantero Pablo Vegetti. El atacante tuvo en sus botín derecho la gran chance de sellar un triunfo agónico desde el punto penal, pero terminó desperdiciando la ocasión al mandar el remate por encima del larguero.

La desesperación albiverde en la zona roja

Del otro lado del terreno, Rubio Ñu vive una realidad opuesta. Junto al Sportivo San Lorenzo, el cuadro de Santísima Trinidad habita la temida zona roja de la tabla de promedios. Los dirigidos por Javier Torrente arriban a este compromiso acumulando dos caídas al hilo —la última en condición de local frente a Nacional—. Esta mala racha mantiene a los albiverdes atrapados en zona de descenso, a pesar de que el Sportivo Luqueño (que transita peligrosamente por la cornisa) también sumó una seguidilla de resultados adversos.