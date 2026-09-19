Libertad defiende el liderazgo en Tuyucuá ante el Sportivo Ameliano

En busca de la tercera victoria al hilo

El Repollero, comandado técnicamente por Nelson Haedo Valdez, tiene la misión de mantener plantada su bandera en la cima de la clasificación, condición que conquistó en la fecha anterior tras derrotar a domicilio al Sportivo 2 de Mayo, desplazando al Gallo Norteño —que además perdió su condición de único invicto—, siendo ocasionalmente su rival de turno.

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Ahora, el objetivo del cuadro liberteño es ir en busca de su tercer triunfo al hilo para no permitirle al vigente campeón, Olimpia, acercarse. El franjeado se ubica actualmente a tres unidades (enfrenta mañana a Sportivo San Lorenzo) y será precisamente su rival en el siguiente encuentro, en el inicio de la segunda rueda, en lo que será una nueva edición del clásico “blanco y negro”.

La ambición de la “V” Azulada

Del otro lado, Sportivo Ameliano, comandado por Roberto Nanni, que llega a la fecha tras hilar dos victorias consecutivas, la más reciente ante el Sportivo San Lorenzo, cosecha que le permitió escalar posiciones y con la que buscará dar el golpe: una victoria lo colocará a solo tres unidades de su rival de turno, además de permitirle alejarse aún más de la zona roja de la tabla de promedios y afianzarse en zona de clasificación a la Copa Sudamericana.