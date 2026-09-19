Fútbol
19 de septiembre de 2026 a la - 12:22

Cerro Porteño vs. Rubio Ñu: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Cerro Porteño enfrenta hoy a Rubio Ñu por la fecha 11 del torneo Clausura 2026 de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
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Cerro Porteño y Rubio Ñu disputan hoy la fecha 11 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Ciclón de Gustavo Costas y el Albiverde de Javier Torrente juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el estadio La Nueva Olla de la ciudad de Asunción. Arbitra Derlis Benítez con VAR de Juan Gabriel Benítez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Cerro Porteño vs. Rubio Ñu, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.
Cerro Porteño vs. Rubio Ñu, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.

Cerro Porteño vs. Rubio Ñu: ¿A qué hora es hoy el partido?

  • Paraguay: 18:30 horas
  • Argentina: 18:30 horas
  • Brasil: 18:30 horas
  • Uruguay: 18:30 horas
  • Chile: 17:30 horas
  • Ecuador: 16:30 horas
  • Colombia: 16:30 horas
  • Perú: 16:30 horas
  • Venezuela: 17:30 horas
  • Bolivia: 17:30 horas
  • El Salvador: 15:30 horas
  • México: 15:30 horas
  • Estados Unidos - Oeste: 14:30 horas
  • Estados Unidos - Este: 17:30 horas
  • Inglaterra: 22:30 horas
  • España: 23:30 horas
  • Bélgica: 23:30 horas
  • Marruecos: 22:30 horas
  • Sudáfrica: 23:30 horas

Cerro Porteño vs. Rubio Ñu: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

  • Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
  • IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
  • Personal Flow: Tigo Sports

Cerro Porteño vs. Rubio Ñu: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

Tigo Sports Paraguay

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