Con diez hombres en toda una etapa, Ameliano frenó al puntero Libertad

El encuentro comenzó con Libertad intentando tomar el control en su condición de local mediante la posesión del esférico; sin embargo, no encontró la fórmula para tener profundidad ni generar riesgo en la portería defendida por Ángel Sánchez. Por su parte, Sportivo Ameliano se asentó con el correr de los minutos, adueñándose de la mitad de la cancha y neutralizando los intentos de gestación del dueño de casa.

El primero en inquietar fue la “V” azulada en su mejor momento, a través de Édgar Páez, quien recibió el esférico por la banda izquierda y, con perfil cambiado, metió el centro al corazón del área. Allí, Cristhian Ocampos se anticipó al zaguero Robert Rojas y conectó un cabezazo que pasó a centímetros del poste izquierdo de Rodrigo Morínigo, quien solo acompañó el trayecto con la mirada.

En los últimos diez minutos de la etapa inicial, Libertad volvió a acelerar, esta vez con mayor profundidad y con el acompañamiento ofensivo de los laterales, supliendo el casi nulo desequilibrio de los extremos. Aun así, el Gumarelo se valió de la pelota parada para crear su primera jugada clara de riesgo mediante un tiro de esquina pasado de Rodrigo Villalba. El centro encontró solo a Alexis Fretes quien, estorbado por su compañero Elvio Vera, terminó conectando de zurda un remate que pasó a un metro del poste derecho de Ángel Sánchez.

Sin embargo, ya en tiempo de adición de la primera mitad, el talentoso Federico Carrizo —en una acción desacostumbrada para él— vio la doble tarjeta amarilla y fue expulsado tras llegar a destiempo en una jugada dividida con Álvaro Campuzano. Cabe destacar que, en su primera amonestación, el propio Carrizo había reclamado la roja directa para un rival por un codazo, jugada que fue revisada por el VAR pero que solo quedó en amarilla.

Lo que pintaba para ser un dominio absoluto de Libertad en el complemento no se materializó. El visitante se plantó con solvencia gracias a algunos ajustes tácticos dispuestos por Roberto Nanni para sobrellevar la inferioridad numérica, destacando el ingreso de Estivel Moreira. Este cambio le devolvió el equilibrio a la zona medular, logrando disimular el hombre de menos ante un Libertad que tampoco supo hacer diferencia en el marcador.

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Pese a la desventaja numérica, Sportivo Ameliano dio el golpe y abrió el marcador. Ronald Peralta adivinó la intención de salida de Alexis Fretes, le arrebató el esférico y, sin ángulo para desbordar, condujo hacia el centro para prolongar el ataque hacia Cristhian Ocampos. Ocampos intentó un recurso de taco que, aunque fallido, se convirtió en una asistencia involuntaria pero perfecta para la llegada de Estivel Moreira, quien pisó el área y definió con clase al palo derecho de Rodrigo Morínigo.

La alegría duró poco para la visita, ya que apenas dos minutos después Libertad reaccionó y encontró la paridad gracias a un error del arquero rival. Tras un centro desde tres cuartos de cancha ejecutado por Elvio Vera desde la derecha —que parecía controlado por Ángel Sánchez, quien tenía el panorama allanado para salir a descolgar—, al portero se le terminó escurriendo el balón de las manos, dejándolo a merced de Marcelo Fernández, quien solo tuvo que empujarlo con la valla en blanco.