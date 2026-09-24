El “Demonio” Bareiro anuncia el cierre de su carrera futbolística

Nacido en Caazapá el 24 de abril de 1989, el “Demonio” Antonio Bareiro Álvarez, extremo derecho de 37 años, anunció el cierre de su carrera, a falta de cinco rondas para la culminación de la División Intermedia, en la que venía compitiendo en filas del Deportivo Capiatá.

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Un futbolista que surgió del balompié de tierra adentro y que llegó a la cresta de la ola en Libertad, con el que cosechó numerosos títulos.

“No es fácil escribir estas palabras. Hoy me despido del fútbol profesional”, posteó el volante ofensivo, generando la reacción de la afición que reconoce su esforzada y meritoria trayectoria.

“El fútbol nunca fue solo un deporte para mí, fue un sueño, y una parte enorme de quién soy. Recordando mis inicios en Caazapá, cuando empecé a soñar. Jamás imaginé vivir todo lo que me tocó. Detrás de cada trofeo y de cada partido, hubo sacrificios, madrugadas, viajes, lesiones y momentos lejos de la familia, pero todo valió la pena. Me despido de esa sensación inexplicable de entrar a una cancha y saber que durante 90 minutos nada más existía”, escribió Bareiro.

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“Gracias a cada compañero, entrenador, dirigente, amigo y especialmente a mi familia. Gracias a quienes estuvieron en las buenas y, sobre todo, en las difíciles. Me voy orgulloso porque sé que entregué todo lo que tenía. Aquel sueño que empezó en Caazapá, hoy puedo decir que se hizo realidad. Llegó el momento de agradecer por todo lo vivido”, añadió.

“Tal vez me vuelvan a ver en las canchas, pero de otra manera. No tengo más nada para darle al fútbol; el ya me dio todo. Me despido de mi carrera, pero jamás de todo lo que dejó en mi corazón. Qué hermoso fue el viaje! Gracias fútbol por darme tanto. Hasta siempre!”, mencionó Antonio.

Los problemas físicos ocasionaron su retiro

“Estaba con muchas lesiones. No podía terminar 90 minutos. Entonces dije ‘hasta acá llegué’, por eso decidí retirarme del fútbol”, expresó Antonio Bareiro al Cardinal Deportivo, poco después de publicar su posteo.

El recorrido, que incluye nueve clubes

18/10/2004 a 04/04/2008: Juventud de Caazapá.

04/04/2008 a 16/07/2010: General Díaz de Luque.

16/07/2010 a 31/12/2010: Sportivo Trinidense.

27/07/2011 a 15/03/2012: Rubio Ñu.

15/03/2012 a 17/01/2014: General Díaz de Luque.

17/01/2014 a 03/01/2025: Libertad.

06/01/2025 a 03/04/2025: Olimpia.

04/04/2025 a 06/11/2025: Guaraní de Fram.

07/11/2025 a 30/03/2026: Guaraní de Caazapá.

31/03/2026: Deportivo Capiatá, en el que permanece registrado.

Con la selección paraguaya disputó 7 partidos, 4 en Eliminatorias, 2 en amistosos y 1 en Copa América.