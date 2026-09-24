Fútbol de Intermedia
24 de septiembre de 2026 a la - 13:46

Todo listo para un nuevo capítulo de la División Intermedia

César Tobías Castellano (26 años), una de las figuras defensivas del puntero General Caballero de Juan León Mallorquín.
César Tobías Castellano (26 años), una de las figuras defensivas del puntero General Caballero de Juan León Mallorquín.General Caballero JLM

Entre el viernes y el lunes próximo se disputarán los partidos de la 26ª ronda de la División Intermedia, la segunda categoría que consta de 30 fechas y otorga dos plazas al círculo privilegiado.

Por ABC Color
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La Asociación Paraguaya de Fútbol divulgó este jueves la lista de árbitros de la vigesimosexta fecha de la División Intermedia. Un torneo apasionante, en el que la lucha se da en dos frente, por los dos puestos de ascenso, y por evitar la caída a la “B”, la Primera División B de la APF, o eventualmente al Nacional B de la UFI. El programa:

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Viernes 25 de setiembre

Independiente CG vs. Sportivo Carapeguá

Estadio: Ricardo Grégor.

Horario: 16:00.

Árbitro: Samuel Morales.

Asistentes: Cristóbal Alderete y Aníbal Esteche.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Zulma Quiñónez.

AVAR: José Cuevas.

General Caballero JLM vs. 3 de Noviembre

Estadio: Ka’arendy.

Horario: 18:30.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y José Mercado.

Cuarto árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Héctor Balbuena.

Sábado 26

Tacuary vs. Benjamín Aceval

Estadio: Emiliano Ghezzi.

Horario: 10:00.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Roberto Cañete y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: José Rodrigo Armoa.

AVAR: Luis Onieva.

Sol de América vs. Encarnación FC

Estadio: Luis Alfonso Giagni.

Horario: 10:00.

Árbitro: Juan Eduardo López.

Asistentes: Esteban Testta y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Christian Sosa.

Posiciones de la División Intermedia.
Posiciones de la División Intermedia.

Domingo 27

Deportivo Capiatá vs. 12 de Junio

Estadio: Gunther Vogel.

Horario: 10:00.

Árbitro: José Natanael Méndez.

Asistentes: Guido Miranda y Derlys González.

Cuarto árbitro: César Avel Rolón.

VAR: Fernando López.

AVAR: Esteban Testta.

Resistencia vs. Deportivo Santaní

Estadio: La Arboleda.

Horario: 10:00.

Árbitro: Blas Antonio Romero.

Asistentes: Juan Mendoza y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: Derlis López.

AVAR: Milciades Saldívar.

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Lunes 28

Atlético Tembetary vs. Paraguarí AC

Estadio: La Arboleda.

Horario: 16:30.

Árbitro: Aldo Quiñónez.

Asistentes: Guido Miranda y Félix Cantero.

Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.

VAR: Fernando López.

AVAR: Nancy Fernández.

Guaireña FC vs. Fernando de la Mora

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 19:00.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Diego Silva y Félix Arzamendia.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: Carlos Paul Benítez.

AVAR: José Cuevas.