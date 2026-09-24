Todo listo para un nuevo capítulo de la División Intermedia

La Asociación Paraguaya de Fútbol divulgó este jueves la lista de árbitros de la vigesimosexta fecha de la División Intermedia. Un torneo apasionante, en el que la lucha se da en dos frente, por los dos puestos de ascenso, y por evitar la caída a la “B”, la Primera División B de la APF, o eventualmente al Nacional B de la UFI. El programa:
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Viernes 25 de setiembre
Independiente CG vs. Sportivo Carapeguá
Estadio: Ricardo Grégor.
Horario: 16:00.
Árbitro: Samuel Morales.
Asistentes: Cristóbal Alderete y Aníbal Esteche.
Cuarto árbitro: Marco Franco.
VAR: Zulma Quiñónez.
AVAR: José Cuevas.
General Caballero JLM vs. 3 de Noviembre
Estadio: Ka’arendy.
Horario: 18:30.
Árbitro: Juan Gabriel Benítez.
Asistentes: Eduardo Cardozo y José Mercado.
Cuarto árbitro: Giancarlos Celestino Juliadoza.
VAR: Carlos Figueredo.
AVAR: Héctor Balbuena.
Sábado 26
Tacuary vs. Benjamín Aceval
Estadio: Emiliano Ghezzi.
Horario: 10:00.
Árbitro: Álvaro Giménez.
Asistentes: Roberto Cañete y Nadia Weiler.
Cuarto árbitro: Nelson Palma.
VAR: José Rodrigo Armoa.
AVAR: Luis Onieva.
Sol de América vs. Encarnación FC
Estadio: Luis Alfonso Giagni.
Horario: 10:00.
Árbitro: Juan Eduardo López.
Asistentes: Esteban Testta y Héctor Medina.
Cuarto árbitro: Marco Franco.
VAR: Carlos Figueredo.
AVAR: Christian Sosa.
Domingo 27
Deportivo Capiatá vs. 12 de Junio
Estadio: Gunther Vogel.
Horario: 10:00.
Árbitro: José Natanael Méndez.
Asistentes: Guido Miranda y Derlys González.
Cuarto árbitro: César Avel Rolón.
VAR: Fernando López.
AVAR: Esteban Testta.
Resistencia vs. Deportivo Santaní
Estadio: La Arboleda.
Horario: 10:00.
Árbitro: Blas Antonio Romero.
Asistentes: Juan Mendoza y Jeremías Cohene.
Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.
VAR: Derlis López.
AVAR: Milciades Saldívar.
Lunes 28
Atlético Tembetary vs. Paraguarí AC
Estadio: La Arboleda.
Horario: 16:30.
Árbitro: Aldo Quiñónez.
Asistentes: Guido Miranda y Félix Cantero.
Cuarto árbitro: Gedidías Zacarías.
VAR: Fernando López.
AVAR: Nancy Fernández.
Guaireña FC vs. Fernando de la Mora
Estadio: Municipal de Carapeguá.
Horario: 19:00.
Árbitro: Derlis Benítez.
Asistentes: Diego Silva y Félix Arzamendia.
Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.
VAR: Carlos Paul Benítez.
AVAR: José Cuevas.