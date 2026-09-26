Trinidense vs. Cerro Porteño: duodécima ronda del Clausura 2026 en vivo

El “Ciclón” pisa fuerte con Gustavo Costas

La era de Gustavo Costas al frente del conjunto azulgrana cambió por completo el panorama en Barrio Obrero. Tras un arranque turbulento, el equipo encadenó tres victorias y dos empates, consolidándose como un rival invicto y de cuidado bajo las órdenes del estratega argentino.

La consigna para esta noche es clara: ganar o ganar. Un triunfo en territorio itaugüeño dejará a Cerro Porteño a tiro de piedra —a tan solo tres unidades— del único líder del campeonato, Libertad, que tendrá una parada bravísima ante su inmediato perseguidor, Olimpia.

Trinidense busca cortar la mala racha

Del otro lado de la cancha, el Triqui urge de estabilidad futbolística. Los dirigidos por José Gabriel Arrúa llegan golpeados tras un bache de irregularidad que se traduce en dos triunfos y tres caídas en sus últimas cinco presentaciones.

El golpe más reciente dolió en lo anímico: un tropiezo agónico ante Guaraní condicionado tempranamente por la expulsión de Luis Carlos Abreu, un error que el equipo local intentará no repetir frente a un peso pesado.

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