Fútbol
26 de septiembre de 2026 a la - 17:30

Trinidense vs. Cerro Porteño: duodécima ronda del Clausura 2026 en vivo

Desde las 19:00, el estadio Luis Salinas de Itauguá será el escenario donde Sportivo Trinidense hará de local ante un Cerro Porteño encendido, en el duelo por la duodécima ronda del torneo Clausura 2026. El encargado de impartir justicia será el árbitro Derlis López.

Por ABC Color
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El “Ciclón” pisa fuerte con Gustavo Costas

La era de Gustavo Costas al frente del conjunto azulgrana cambió por completo el panorama en Barrio Obrero. Tras un arranque turbulento, el equipo encadenó tres victorias y dos empates, consolidándose como un rival invicto y de cuidado bajo las órdenes del estratega argentino.

La consigna para esta noche es clara: ganar o ganar. Un triunfo en territorio itaugüeño dejará a Cerro Porteño a tiro de piedra —a tan solo tres unidades— del único líder del campeonato, Libertad, que tendrá una parada bravísima ante su inmediato perseguidor, Olimpia.

Sportivo Trinidense vs. Cerro Porteño, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.
Sportivo Trinidense vs. Cerro Porteño, por ABC Cardinal 730 AM y ABC Paraguay en Youtube.

Trinidense busca cortar la mala racha

Del otro lado de la cancha, el Triqui urge de estabilidad futbolística. Los dirigidos por José Gabriel Arrúa llegan golpeados tras un bache de irregularidad que se traduce en dos triunfos y tres caídas en sus últimas cinco presentaciones.

El golpe más reciente dolió en lo anímico: un tropiezo agónico ante Guaraní condicionado tempranamente por la expulsión de Luis Carlos Abreu, un error que el equipo local intentará no repetir frente a un peso pesado.

Sportivo Trinidense vs. Cerro Porteño: minuto a minuto en vivo

Cerro Porteño visita a Trinidense en Itauguá con la chance de acechar la cima

El cierre de la jornada sabatina de la duodécima ronda del torneo Clausura 2026, tendrá como epicentro el estadio Luis Salinas de Itauguá, donde Sportivo Trinidense ejercerá la localía para recibir al embalado Cerro Porteño desde las 19:00, con arbitraje de Derlis López.

El estadio Luis Salinas del 12 de Octubre de Itauguá albergará el duelo entre Sportivo Trinidense y Cerro Porteño, por la duodécima ronda del torneo Clausura 2026.
El estadio Luis Salinas del 12 de Octubre de Itauguá albergará el duelo entre Sportivo Trinidense y Cerro Porteño, por la duodécima ronda del torneo Clausura 2026.

Sportivo Trinidense vs. Cerro Porteño: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Cerro Porteño enfrenta hoy a Sportivo Trinidense por la fecha 12 del torneo Clausura 2026 de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

El argentino Pablo Vegetti, futbolista de Cerro Porteño, celebra un gol en el partido frente a Rubio Ñu por la fecha 11 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
El argentino Pablo Vegetti, futbolista de Cerro Porteño, celebra un gol en el partido frente a Rubio Ñu por la fecha 11 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.