Amistoso, para el reinicio

Si bien la mayoría de los integrantes son los mismos que disputaron el Mundial de Norteamerica 2026, incluido al entrenador, la Albirroja tiene un presente distinto al anterior proceso, atendiendo a que ya está clasificada al Mundial 2030.

No obstante, hay competencias oficiales en las que hay que participar, como las eliminatorias y la Copa América del año próximo, con sede aún por definir.

Paraguay enfrenta hoy a Bolivia en el estadio Audi Field, con el arbitraje de Rosendo Mendoza, con la asistencia de Logan Brown y Ryan Graves. Cuarto árbitro será Marcos de Oliveira, todos norteamericanos.

El posible once inicial que podría Alfaro ante Bolivia: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Miguel Almirón y Julio Enciso; Roberto Morales y Antonio Sanabria.

“Yo elegí Paraguay”

El seleccionador nacional, Gustavo Alfaro, profundizó en los motivos íntimos y profesionales que lo impulsaron a estampar su renovación con la Albirroja.

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Sobre la decisión de cerrar su carrera en Paraguay: “Yo le dije a mi representante: ‘Mirá, escuchá a todo el mundo, pero no hables con nadie, agradecele a todo el mundo, porque yo con el único que voy a hablar es con Paraguay, y este sí va a ser mi último trabajo’. Yo elegí Paraguay para que sea mi último trabajo, por todo lo que viví, por todo lo anterior que me dio”.

Con relación a los juveniles, mencionó: “No los mareemos a los chicos, tienen su tiempo, tienen un entrenador en la Selección Mayor que mira a los chicos. Que maduren, que se preparen, por eso quiero trabajar con ellos, para conocerlos, para presentarme, para medirlos, para perfilarlos, para ver qué tienen”.