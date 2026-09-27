Fútbol
27 de septiembre de 2026 a la - 01:00

Amistoso, para el reinicio

Última práctica de ayer de la selección nacional en el predio de la Universidad George Mason, para el amistoso de hoy ante Bolivia.
Última práctica de ayer de la selección nacional en el predio de la Universidad George Mason, para el amistoso de hoy ante Bolivia.APF

Con un amistoso internacional ante Bolivia, hoy a las 17:30, en Washington DC, la selección nacional absoluta de Paraguay abre un nuevo proceso de preparación para los compromisos que vendrán y que tienen al seleccionador Gustavo Alfaro nuevamente a la cabeza.

Por ABC Color
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Si bien la mayoría de los integrantes son los mismos que disputaron el Mundial de Norteamerica 2026, incluido al entrenador, la Albirroja tiene un presente distinto al anterior proceso, atendiendo a que ya está clasificada al Mundial 2030.

No obstante, hay competencias oficiales en las que hay que participar, como las eliminatorias y la Copa América del año próximo, con sede aún por definir.

Paraguay enfrenta hoy a Bolivia en el estadio Audi Field, con el arbitraje de Rosendo Mendoza, con la asistencia de Logan Brown y Ryan Graves. Cuarto árbitro será Marcos de Oliveira, todos norteamericanos.

El posible once inicial que podría Alfaro ante Bolivia: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Miguel Almirón y Julio Enciso; Roberto Morales y Antonio Sanabria.

“Yo elegí Paraguay”

El entrenador de la selección nacional, Gustavo Alfaro (i), habló de su continuidad al frente de la Albirroja y el nuevo proceso.
El entrenador de la selección nacional, Gustavo Alfaro (i), habló de su continuidad al frente de la Albirroja y el nuevo proceso.

El seleccionador nacional, Gustavo Alfaro, profundizó en los motivos íntimos y profesionales que lo impulsaron a estampar su renovación con la Albirroja.

Sobre la decisión de cerrar su carrera en Paraguay: “Yo le dije a mi representante: ‘Mirá, escuchá a todo el mundo, pero no hables con nadie, agradecele a todo el mundo, porque yo con el único que voy a hablar es con Paraguay, y este sí va a ser mi último trabajo’. Yo elegí Paraguay para que sea mi último trabajo, por todo lo que viví, por todo lo anterior que me dio”.

Con relación a los juveniles, mencionó: “No los mareemos a los chicos, tienen su tiempo, tienen un entrenador en la Selección Mayor que mira a los chicos. Que maduren, que se preparen, por eso quiero trabajar con ellos, para conocerlos, para presentarme, para medirlos, para perfilarlos, para ver qué tienen”.