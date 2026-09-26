Gustavo Costas: “Hay jugadores que tienen que bajar de peso”

Autocrítica profunda y falta de efectividad

Al ser consultado sobre si el equipo se bajó de la pelea por el título con este resultado, el estratega fue tajante al apelar a la esperanza matemática y a lo que demostró el trámite del juego, pese a la falta de puntería: “Mientras tengamos la posibilidad, tenemos que ganar todos los partidos: ganar, ganar, no cometer errores porque este partido que perdimos, yo pienso que jugando como jugamos, me parece que tuvimos más para ganar nosotros. En el primer tiempo los agarrábamos 4 contra 2 y no podíamos definir, por eso le decía de mitad de cancha para arriba, porque era un momento en que el que llevaba la pelota capaz que volvía para atrás y eran transiciones que vos los agarrabas mal parado a ellos y nosotros no aprovechamos esos momentos”.

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Costas profundizó en los altibajos del encuentro y lanzó una advertencia directa sobre el estado físico de sus dirigidos: “El fútbol tiene momentos y momentos de partidos: el momento donde capaz estás bien, el momento después donde estás mal, y en este partido me parece que pasó lo mismo como le pasó a ellos. Nosotros llegábamos por todos lados, llegamos con Ignacio Aliseda jugando por la derecha, lo hicimos muy bien el trabajo y después lo físico nos mató, hay jugadores que tienen que bajar de peso. Pero bueno, ahora está esto, pero mientras nosotros tengamos la posibilidad, pensamos que ahora tenemos que dar vuelta la página, estamos muy tristes y todo porque veníamos bien y esto fue como un balde de agua fría y tenemos que corregir muchísimas cosas”.

Errores defensivos y el riesgo con los futbolistas recuperados

El conductor azulgrana también puso la lupa en la fragilidad en las pelotas paradas y adelantó que evaluará modificaciones en el sistema de marcas ante la reiteración de falencias: “Habíamos empezado muy bien el partido y después del gol, en el primer tiempo llegaron una vez que patearon al arco y los córners, otra cosa que tenemos que corregir: no nos pueden hacer... todos los goles de córners nos hicieron, no puede ser, y además cabecean solos. No sé si tenemos que cambiar ahora para marcar en zona; vamos a pensarlo, porque marcando así nos están haciendo goles en cada partido”.

Por último, se refirió al dilema de arriesgar con jugadores que acaban de dejar atrás sus respectivas lesiones ante la urgencia de competencia: “Y después, en lo físico, hay jugadores que aparte estaban lesionados y uno trata de ponerlos porque, como dije el otro día, aunque corren toda la semana, entrenan con los profes, pero en el fútbol uno agarra ritmo jugando, y bueno, tiene que correr ese riesgo. Y son muchos los que están lesionados, los que estaban lesionados y ahora gracias a Dios están bien, pero les falta mucho juego”.