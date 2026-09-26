¿Juega contra Libertad?: Qué dijo Eduardo Delmás luego de ganar el oro con Paraguay

Eduardo Delmás es la principal duda de Olimpia para el clásico blanco y negro por la fecha 12 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. El vigente campeón del fútbol paraguayo visita al puntero Libertad en un partido que puede cambiar la cima de la tabla. El encuentro es el lunes 28 de setiembre, a las 19:00, hora de nuestro país, en La Huerta.

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Delmás regresa hoy al Franjeado después de disputar los Juegos Odesur 2026: el delantero fue una pieza clave de la selección paraguaya Sub 20 en la conquista de la medalla de oro contra Argentina en el Marcelo Bielsa de Rosario. El delantero de 19 años reconoció no haber terminado bien el campeonato y su presencia contra el Gumarelo de Nelson Haedo Valdez es una incógnita.

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“Me presento en el club a la tarde, hablaré con el ‘profe’ para ver qué tal estoy y qué quiere también”, mencionó Delmás en el arribo de la delegación nacional al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. De los cinco juegos, el atacante fue de la partida en cuatro: vs. Argentina el jueves 17 de setiembre, vs. Venezuela el sábado 19, vs. Chile el miércoles 23 y vs. Argentina el viernes 25.

“Empecé mejor de lo que terminé, pero por eso el fútbol es un deporte de equipo, si uno no está en su mejor nivel, están los compañeros que siempre te ayudan. Por ahí en algunos partidos me tocó ayudar y en otros tocó a ellos ayudarme a mí. Por eso es un gran equipo y salimos campeones también”, mencionó el canterano del Rey de Copas.