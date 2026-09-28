Libertad vs. Olimpia: el “clásico blanco y negro” en vivo

El Gumarelo llega a esta decimosegunda fecha como puntero solitario con 23 puntos, producto de 7 victorias, 2 empates y 2 derrotas, y necesita un buen resultado para continuar en lo más alto ante un rival que no tuvo un buen arranque de certamen, pero que se encuentra en alza.

Del otro lado de la vereda, el Decano pisa fuerte con 22 unidades (7 triunfos, 1 empate y 3 caídas). De ganar, desplazará a su rival de la punta, por lo que el enfrentamiento es de gran importancia para ambos clubes, acostumbrados a brindar grandes batallas.

Libertad vs. Olimpia: minuto a minuto en vivo

18:00 Libertad, con equipo confirmado

El entrenador de Libertad, Nelson Haedo Valdez presentará el siguiente equipo para recibir a Olimpia en el “clásico blanco y negro”: Rodrigo Morínigo; Robert Rojas, Gilberto Flores, Nicolás Freire y Néstor Giménez; Rodrigo Villalba, Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano y Federico Carrizo; Iván Ramírez Ferreira y Gustavo Aguilar. Seguí la transmisión por ABC TV Paraguay en YouTube

18:00 Olimpia, con once definido

En conductor de Olimpia, Pablo “Vitamina” Sánchez anuncia el siguiente once para visitar a Libertad, en el “clásico blanco y negro”: Sebastián Lentinelly; Raúl Cáceres, Juan Ángel Vera, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Fernando Cardozo, Juan Fernando Alfaro, Richard Ortiz y Franco Alfonso; Bernardo Romeo Benítez y Gabriel Ávalos. Seguí la transmisión por ABC TV Paraguay en YouTube

Liderazgo en juego en el clásico blanco y negro

Libertad y Olimpia protagonizarán este lunes en Tuyucuá el clásico blanco y negro, en el que estará en juego la punta del campeonato Clausura, en el inicio de la rueda de las revanchas.

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Libertad vs. Olimpia: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Libertad y Olimpia disputan hoy la fecha 12 del torneo Clausura 2026 de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

El fuerte calor lleva a la APF a modificar los horarios de los partidos de mañana

La APF dispuso modificaciones en la programación de los partidos del cierre de la duodécima fecha del torneo Clausura, fijados para mañana. La medida se adoptó con el propósito de proteger la salud e integridad física de los futbolistas y de los aficionados ante las intensas temperaturas que azotan al país.

Juan Gabriel Benítez, el elegido para pitar el clásico “blanco y negro”

La Comisión de Árbitros de la APF dio a conocer los jueces para la Fecha 12, que pone en marcha a la rueda de las revanchas en el Torneo Clausura. El plato fuerte se servirá el lunes con el clásico “blanco y negro”.

Bryan Bentaberry: lesión y baja de Olimpia en el blanco y negro

Olimpia sufrió la baja de Bryan Bentaberry a causa de una lesión. El defensor está descartado para el clásico blanco y negro frente a Libertad.

Alerta Libertad y Olimpia: Lorenzo Melgarejo, nuevamente lesionado

Lorenzo Melgarejo salió reemplazado a los 13 minutos del primer tiempo y encendió las alarmas en Libertad a días del clásico blanco y negro con Olimpia.