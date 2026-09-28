Fútbol
28 de septiembre de 2026 a la - 12:25

San Lorenzo vs. Recoleta FC: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Los jugadores de Recoleta FC celebran un gol en el partido frente a Sportivo San Lorenzo por la fecha 1 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ricardo Gregor, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Recoleta FC celebran un gol en el partido frente a Sportivo San Lorenzo por la fecha 1 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ricardo Gregor, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

San Lorenzo y Recoleta FC disputan hoy la fecha 12 de del torneo Clausura 2026 de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
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San Lorenzo y Recoleta FC disputan hoy la fecha 12 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Rayadito de Pablo Fornarasi, que pelea por la permanencia, y el Canario de Jorge González, que está complicado en el promedio, juegan a las 17:00, hora de Paraguay, en el estadio Gunther Vogel de la ciudad de San Lorenzo. Arbitra Alipio Colmán con VAR de José Armoa.

San Lorenzo vs. Recoleta FC: ¿A qué hora es hoy el partido?

  • Paraguay: 17:00 horas
  • Argentina: 17:00 horas
  • Brasil: 17:00 horas
  • Uruguay: 17:00 horas
  • Chile: 16:00 horas
  • Ecuador: 15:00 horas
  • Colombia: 15:00 horas
  • Perú: 15:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
  • Bolivia: 16:00 horas
  • El Salvador: 14:00 horas
  • México: 14:00 horas
  • Estados Unidos - Oeste: 13:00 horas
  • Estados Unidos - Este: 16:00 horas
  • Inglaterra: 21:00 horas
  • España: 22:00 horas
  • Bélgica: 22:00 horas
  • Marruecos: 21:00 horas
  • Sudáfrica: 22:00 horas

San Lorenzo vs. Recoleta FC: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

Tigo Sports

  • Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
  • IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
  • Personal Flow: Tigo Sports

San Lorenzo vs. Recoleta FC: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

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