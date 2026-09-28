San Lorenzo vs. Recoleta FC: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

San Lorenzo y Recoleta FC disputan hoy la fecha 12 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Rayadito de Pablo Fornarasi, que pelea por la permanencia, y el Canario de Jorge González, que está complicado en el promedio, juegan a las 17:00, hora de Paraguay, en el estadio Gunther Vogel de la ciudad de San Lorenzo. Arbitra Alipio Colmán con VAR de José Armoa.
San Lorenzo vs. Recoleta FC: ¿A qué hora es hoy el partido?
- Paraguay: 17:00 horas
- Argentina: 17:00 horas
- Brasil: 17:00 horas
- Uruguay: 17:00 horas
- Chile: 16:00 horas
- Ecuador: 15:00 horas
- Colombia: 15:00 horas
- Perú: 15:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas
- Bolivia: 16:00 horas
- El Salvador: 14:00 horas
- México: 14:00 horas
- Estados Unidos - Oeste: 13:00 horas
- Estados Unidos - Este: 16:00 horas
- Inglaterra: 21:00 horas
- España: 22:00 horas
- Bélgica: 22:00 horas
- Marruecos: 21:00 horas
- Sudáfrica: 22:00 horas
San Lorenzo vs. Recoleta FC: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?
Tigo Sports
- Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
- IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
- Personal Flow: Tigo Sports
San Lorenzo vs. Recoleta FC: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?
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