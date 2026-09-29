Fecha 13: Olimpia vs. Nacional y cuándo juegan Libertad y Cerro

La primera fecha de la segunda y decisiva rueda del torneo Clausura 2026 finalizó el triunfo del nuevo puntero en el clásico blanco y negro. En el último partido de la ronda 12, Olimpia superó 1-0 a Libertad en La Huerta y no solo rompió la racha de 8 encuentros sin ganar en Tuyucuá frente al Gumarelo sino que también, escaló al primer lugar de la tabla de posiciones.
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Los dirigidos por Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, vigentes campeones del fútbol paraguayo, tomaron la cima de la clasificación con 25 puntos, aventajando por 2 unidades al Repollero y por 3 a Nacional y 2 de Mayo, que suman 22 cada uno. A partir de ahora, al menos hasta la próxima jornada, el Franjeado empieza a defender la punta con el objetivo del bicampeonato.
Torneo Clausura 2026: Los partidos de la fecha 23
Sábado 3 de octubre
- Guaraní vs. San Lorenzo: 16:30, La Arboleda
- Recoleta FC vs. Libertad: 19:00, Ricardo Gregor
Lunes 5 de octubre
- Sportivo Trinidense vs. Sportivo Luqueño: 16:30, Martín Torres
- Cerro Porteño vs. 2 de Mayo: 19:00, La Nueva Olla
Martes 6 de octubre
- Sportivo Ameliano vs. Rubio Ñu: 16:30, Ameliano Villeta
- Olimpia vs. Nacional: 19:00, Defensores del Chaco