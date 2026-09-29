Fútbol
29 de septiembre de 2026 a la - 10:18

Fecha 13: Olimpia vs. Nacional y cuándo juegan Libertad y Cerro

Los futbolistas de Olimpia celebran la victoria sobre Libertad por la fecha 12 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.
Los futbolistas de Olimpia celebran la victoria sobre Libertad por la fecha 12 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

El torneo Clausura 2026 finalizó la fecha 12 con el triunfo de Olimpia sobre Libertad en La Huerta.

Por ABC Color
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La primera fecha de la segunda y decisiva rueda del torneo Clausura 2026 finalizó el triunfo del nuevo puntero en el clásico blanco y negro. En el último partido de la ronda 12, Olimpia superó 1-0 a Libertad en La Huerta y no solo rompió la racha de 8 encuentros sin ganar en Tuyucuá frente al Gumarelo sino que también, escaló al primer lugar de la tabla de posiciones.

Lea más: La tabla: Olimpia líder, Libertad escolta y a cuánto quedó Cerro

Los dirigidos por Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, vigentes campeones del fútbol paraguayo, tomaron la cima de la clasificación con 25 puntos, aventajando por 2 unidades al Repollero y por 3 a Nacional y 2 de Mayo, que suman 22 cada uno. A partir de ahora, al menos hasta la próxima jornada, el Franjeado empieza a defender la punta con el objetivo del bicampeonato.

Los futbolistas de Olimpia celebran la victoria sobre Libertad por la fecha 12 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.
Los futbolistas de Olimpia celebran la victoria sobre Libertad por la fecha 12 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.

Torneo Clausura 2026: Los partidos de la fecha 23

Sábado 3 de octubre

  • Guaraní vs. San Lorenzo: 16:30, La Arboleda
  • Recoleta FC vs. Libertad: 19:00, Ricardo Gregor

Lunes 5 de octubre

  • Sportivo Trinidense vs. Sportivo Luqueño: 16:30, Martín Torres
  • Cerro Porteño vs. 2 de Mayo: 19:00, La Nueva Olla

Martes 6 de octubre

  • Sportivo Ameliano vs. Rubio Ñu: 16:30, Ameliano Villeta
  • Olimpia vs. Nacional: 19:00, Defensores del Chaco