Fecha 13: Olimpia vs. Nacional y cuándo juegan Libertad y Cerro

La primera fecha de la segunda y decisiva rueda del torneo Clausura 2026 finalizó el triunfo del nuevo puntero en el clásico blanco y negro. En el último partido de la ronda 12, Olimpia superó 1-0 a Libertad en La Huerta y no solo rompió la racha de 8 encuentros sin ganar en Tuyucuá frente al Gumarelo sino que también, escaló al primer lugar de la tabla de posiciones.

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Los dirigidos por Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, vigentes campeones del fútbol paraguayo, tomaron la cima de la clasificación con 25 puntos, aventajando por 2 unidades al Repollero y por 3 a Nacional y 2 de Mayo, que suman 22 cada uno. A partir de ahora, al menos hasta la próxima jornada, el Franjeado empieza a defender la punta con el objetivo del bicampeonato.

Torneo Clausura 2026: Los partidos de la fecha 23

Sábado 3 de octubre

Guaraní vs. San Lorenzo: 16:30, La Arboleda

Recoleta FC vs. Libertad: 19:00, Ricardo Gregor

Lunes 5 de octubre

Sportivo Trinidense vs. Sportivo Luqueño: 16:30, Martín Torres

Cerro Porteño vs. 2 de Mayo: 19:00, La Nueva Olla

Martes 6 de octubre